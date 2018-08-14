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14.08.2018
ЦАМТО

Мероприятия МВТФ "Армия-2018" Восточного военного округа пройдут во Владивостоке на шести площадках

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Армия-2017
Динамический показ российской военной техники в рамках международного военно-технического форума «Армия-2017».
Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

ЦАМТО, 13 августа. Первой и основной площадкой форума станет причал Тихоокеанского флота на Корабельной набережной, где пройдут церемонии открытия и закрытия выставки.

Планируется, что на причале будут представлены боевые корабли и суда Тихоокеанского флота, экспозиция образцов вооружения и военной техники Береговых войск ВМФ, снаряжение (оборудование) Сухопутных войск и подразделений специального назначения, тылового обеспечения, поисково-спасательной службы. Запланирован демонстрационный показ действий военнослужащих подразделений специального назначения по освобождению судна захваченного пиратами и оказанию помощи судну, терпящему бедствие.

На базе Дальневосточного Федерального университета на острове Русский предусмотрены мероприятия научно-деловой программы форума.

Третьим важным объектом форума станет Дом офицеров Тихоокеанского флота, где будет организована экспозиция инновационных разработок, образцов продукции военного и двойного назначения, представленных предприятиями промышленности, научно-исследовательскими организациями и ВУЗами, а также культурно-художественная программа.

С образцами авиационной техники морской авиации ВМФ, самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ гости форума смогут ознакомиться на аэродроме Центральная Угловая.

В филиале парка "Патриот" на острове Русский предполагается развернуть экспозицию образцов вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода, показать военно-исторический комплекс "Ворошиловская батарея" и историческую реконструкцию "Партизанская деревня".

Водная станция ЦСКА во Владивостоке станет базой для проведения соревнований по морским робототехническим комплексам. В них будут задействованы телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, автономные необитаемые подводные аппараты, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

13.08.2018
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