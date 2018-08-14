Войти
14.08.2018
ЦАМТО

Заявление С.Шойгу – серьезное предупреждение Германии и повод для нее переосмыслить антироссийские настроения

267
0
+1
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 13 августа. Совет министра обороны России Сергея Шойгу главе военного ведомства ФРГ Урсуле фон дер Ляйен вспомнить историю должен стать серьезным поводом для Германии пересмотреть антироссийскую политику.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее министр обороны Германии заявила, что необходимо ужесточение курса в отношениях с Москвой. В интервью телеканалу "Россия 24" С.Шойгу предостерег немецкую коллегу от опрометчивых шагов и посоветовал "спросить у дедушек", что значит разговаривать с Россией с позиции силы."Заявление Шойгу – серьезное предупреждение Германии, которая два раза развязывала кровопролитные войны. Это повод для нее переосмыслить антироссийские настроения", – подчеркнул И.Коротченко.

13.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
14.08.2018
Две трети летного состава ВКС России получили боевую практику в Сирии
14.08.2018
Сергей Шойгу вручил Кубок победителям АрМИ-2018
14.08.2018
Глава "Туполева" сообщил о подписании госконтракта на глубокую модернизацию "стратега" Ту-95МС
14.08.2018
Госиспытания "стратега" Ту-95МС с модернизированным двигателем завершатся к концу года - глава "Туполева"
14.08.2018
Фирма Туполева создаст модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 06:25
  • 26
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 14.08 04:27
  • 1
В США получили дальнодействующий нейтронный луч
  • 14.08 00:32
  • 9
Тип 96 — "Стремительный дракон" — китайский козырь в "Танковом биатлоне"
  • 13.08 23:43
  • 3
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 13.08 23:19
  • 6
Летчик-испытатель: истребитель Су-57 сможет управлять группой беспилотников
  • 13.08 23:13
  • 12
"Руслана" не ждите
  • 13.08 23:04
  • 4
Танкисты из России победили в индивидуальной гонке "Танкового биатлона"
  • 13.08 23:03
  • 6
Шойгу заявил, что российская военная техника подтвердила в Сирии свое совершенство
  • 13.08 22:46
  • 9
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 22:24
  • 1
Липецкий авиацентр завершил подготовку к обучению летчиков для Су-57
  • 13.08 22:16
  • 3
Первый катер нового типа для островных государств Тихого океана
  • 13.08 20:57
  • 102
"Кинжал" для "Тушки"
  • 13.08 20:05
  • 107
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 13.08 19:46
  • 75
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 13.08 19:35
  • 4
Российское оружие в Армении