Заявление С.Шойгу – серьезное предупреждение Германии и повод для нее переосмыслить антироссийские настроения
ЦАМТО, 13 августа. Совет министра обороны России Сергея Шойгу главе военного ведомства ФРГ Урсуле фон дер Ляйен вспомнить историю должен стать серьезным поводом для Германии пересмотреть антироссийскую политику.
Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.
Ранее министр обороны Германии заявила, что необходимо ужесточение курса в отношениях с Москвой. В интервью телеканалу "Россия 24" С.Шойгу предостерег немецкую коллегу от опрометчивых шагов и посоветовал "спросить у дедушек", что значит разговаривать с Россией с позиции силы."Заявление Шойгу – серьезное предупреждение Германии, которая два раза развязывала кровопролитные войны. Это повод для нее переосмыслить антироссийские настроения", – подчеркнул И.Коротченко.
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются