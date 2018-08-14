Войти
14.08.2018
ЦАМТО

Российские военные сбили два беспилотника боевиков, приближавшихся к авиабазе Хмеймим

276
0
+1
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Источник: commons.wikimedia.org/mil.ru

ЦАМТО, 13 августа. Российские военные 12 августа уничтожили два беспилотника, приближавшихся к авиабазе Хмеймим. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, беспилотники направлялись с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям. А.Цыганков отметил, что цели уничтожены штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от авиабазы.

"Пострадавших и материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", – отметил руководитель центра.

В последнее время участились случаи уничтожения БЛА, запущенных в сторону авиабазы Хмеймим. Так, 11 августа военные ликвидировали беспилотник боевиков. В общей сложности в августе было сбито шесть беспилотников террористов, приближавшихся к российской авиабазе.

В июле российские военные также многократно сбивали беспилотники боевиков, отмечает агентство.

13.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Персоны
Цыганок Анатолий
Проекты
БПЛА
Похожие новости
01.08.2018
Российские военные уничтожили беспилотник, летевший к авиабазе Хмеймим
30.08.2016
"Договор фактически закрепит разделительные линии в Европе"
29.06.2015
Осколки щита Родины: какое оружие производят бывшие республики СССР
31.12.2014
Что доктрина прописала
22.01.2013
ФСБ научит «убийцу браконьеров» видеть в темноте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 06:25
  • 26
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 14.08 04:27
  • 1
В США получили дальнодействующий нейтронный луч
  • 14.08 00:32
  • 9
Тип 96 — "Стремительный дракон" — китайский козырь в "Танковом биатлоне"
  • 13.08 23:43
  • 3
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 13.08 23:19
  • 6
Летчик-испытатель: истребитель Су-57 сможет управлять группой беспилотников
  • 13.08 23:13
  • 12
"Руслана" не ждите
  • 13.08 23:04
  • 4
Танкисты из России победили в индивидуальной гонке "Танкового биатлона"
  • 13.08 23:03
  • 6
Шойгу заявил, что российская военная техника подтвердила в Сирии свое совершенство
  • 13.08 22:46
  • 9
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 22:24
  • 1
Липецкий авиацентр завершил подготовку к обучению летчиков для Су-57
  • 13.08 22:16
  • 3
Первый катер нового типа для островных государств Тихого океана
  • 13.08 20:57
  • 102
"Кинжал" для "Тушки"
  • 13.08 20:05
  • 107
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 13.08 19:46
  • 75
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 13.08 19:35
  • 4
Российское оружие в Армении