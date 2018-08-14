Российские военные сбили два беспилотника боевиков, приближавшихся к авиабазе Хмеймим

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на авиабазе Хмеймим в Сирии.

ЦАМТО, 13 августа. Российские военные 12 августа уничтожили два беспилотника, приближавшихся к авиабазе Хмеймим. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, беспилотники направлялись с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям. А.Цыганков отметил, что цели уничтожены штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от авиабазы.

"Пострадавших и материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", – отметил руководитель центра.

В последнее время участились случаи уничтожения БЛА, запущенных в сторону авиабазы Хмеймим. Так, 11 августа военные ликвидировали беспилотник боевиков. В общей сложности в августе было сбито шесть беспилотников террористов, приближавшихся к российской авиабазе.

В июле российские военные также многократно сбивали беспилотники боевиков, отмечает агентство.