Российские военные сбили два беспилотника боевиков, приближавшихся к авиабазе Хмеймим
ЦАМТО, 13 августа. Российские военные 12 августа уничтожили два беспилотника, приближавшихся к авиабазе Хмеймим. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
По его словам, беспилотники направлялись с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям. А.Цыганков отметил, что цели уничтожены штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от авиабазы.
"Пострадавших и материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", – отметил руководитель центра.
В последнее время участились случаи уничтожения БЛА, запущенных в сторону авиабазы Хмеймим. Так, 11 августа военные ликвидировали беспилотник боевиков. В общей сложности в августе было сбито шесть беспилотников террористов, приближавшихся к российской авиабазе.
В июле российские военные также многократно сбивали беспилотники боевиков, отмечает агентство.
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