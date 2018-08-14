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14.08.2018
Российская газета

Как прошли международные военные игры АрМИ-2018

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АрМИ-2018
АрМИ-2018.
Источник: rg.ru

Игры, инициатором которых стал наш министр обороны Сергей Шойгу, прецедентов в мировой истории не знали. Завершившиеся, четвертые по счету, они лишний раз подтвердили, что ратным людям лучше меряться своим боевым мастерством на учебном полигоне, а не на поле брани.

Известный режиссер Эмир Кустурица, как оказалось, с интересом смотревший танковый биатлон, на церемонии закрытия игр на русском языке сказал, что он много раз в жизни видел, как люди стреляют и людей убивают. И он рад, что есть олимпиада, на которой стреляют и не убивают.

Игры, начинавшиеся в 2013 году как дружественные состязания танковых экипажей Армении, Беларуси, Казахстана и России, выросли в крупнейшие международные соревнования практически по всем воинским дисциплинам.

АрМИ-2018 проходили в течение двух недель на 24 полигонах в России, Беларуси, Китае, Казахстане, Азербайджане, Армении и Иране. Морские соревнования организовали на Каспийском и Восточно-Китайском морях. Всего в играх участвовали военные из 32 стран. Были задействованы свыше тысячи единиц военной и специальной техники.

В морском соревновании "Каспийское дерби" состязались экипажи наших малых артиллерийских кораблей "Волгодонск" и "Махачкала", а также команда патрульного корабля Азербайджана "G-124", моряки ракетного артиллерийского корабля "Монгыстау" (Казахстан) и двух иранских ракетных катеров - "Пейкан" и "Джоушан".

В этом году впервые в играх АрМИ-2018 приняли участие сирийские военные. Также впервые выступили команды армий Вьетнама, Мьянмы и ЮАР.

Военные игры - это не только битва за призовые места, но прежде всего проверка своего боевого мастерства в очень напряженных условиях, вполне сравнимых с боевыми. Военные рекорды пока не приравниваются к спортивным, но они реально существуют.

На конкурсе "Танковый биатлон" один из наших экипажей разогнал свой Т-72Б3 массой 46 тонн до 77 км/час. Это при том что для танков Т-72 максимальной считалась скорость движения в 65 км/час, да и то по шоссе.

На конкурсе "Суворовский натиск" установлен другой рекорд скорости - экипаж КНР занял первое место в индивидуальной гонке на боевой машине пехоты, показав результат в 16 минут 53 секунды, улучшив свой же рекорд прошлого года на 30 секунд. А секунды в бою подчас решают очень многое.

На конкурсе "Танковый биатлон" один из наших экипажей разогнал свой Т-72Б3 до 77 км/час - это рекорд

Во время конкурса "Инженерная формула" наша команда в два с половиной раза перекрыла принятые нормативы по боевой подготовке.

Команда Ирана в конкурсе "Глубина", который проходил в территориальных водах этой страны, набрала на играх максимальное количество баллов - 1000 - в выполнении упражнений по преодолению водной полосы препятствий, спасении на воде и оказании первой медпомощи утопающему.

Команда Узбекистана в конкурсе "Отличники войсковой подготовки" выполнила норматив по надеванию противогаза в составе разведгруппы за 3,3 секунды, перекрыв действующий норматив в два раза.

Проводился и конкурс исполнения песен на русском языке. Лучшим был признан солист Академического ансамбля песни и пляски Монголии Бат-Орших Дуншиг с песней "Легендарный Севастополь". Наградой стала возможность исполнить эту песню на церемонии закрытия Армейских международных игр.

Церемония прошла в парке "Патриот". На ней присутствовали не только участники игр, но и военные атташе, аккредитованные в Москве.


Сергей Птичкин

13.08.2018
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принадлежат Российская газета
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Азербайджан
Армения
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