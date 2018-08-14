ВМС США готовятся к соперничеству с Россией в Северной Атлантике

Американские адмиралы испугались российского военно-морского флота, который, по их мнению, представляет потенциальную угрозу в водах Северной Атлантики. Главным направлением деятельности флота США теперь объявлено соперничество с Россией и Китаем, а не борьба с терроризмом и пиратством.

Так, новый глава подводного флота США и подводного командования НАТО вице-адмирал Чарльз Ричард призвал своих подчиненных "готовиться к сражению". Об этом сообщает The National Interest.

- Только с помощью готовности к сражению мы можем надеяться на то, чтобы его избежать. Если мы не сможем его избежать, наша нация ожидает от нас победы. Мы не должны обмануть эти надежды, - цитирует издание американского адмирала.

В пользу этой концепции также высказался глава командования военно-морских сил адмирал Джон Ричардсон. Он также заявил, что активность ВМФ России в Северной Атлантики достигла своего пика за последние 25 лет. А адмирал Джеймс Фогго-третий в 2016 году назвал напряженность в отношениях между Россией и США "четвертой битвой в Атлантике".

"Сегодня вновь эффективный, обладающий квалифицированным персоналом и самый современный в технологическом отношении российский подводный флот бросает нам вызов. Русские подлодки курсируют в Атлантике, они проверяют на прочность нашу оборону, бросают вызов нашему господству на море и готовятся к подводным сражениям, которые дадут им преимущество в любом будущем конфликте", - заявил Фогго.

Поэтому в мае нынешнего года Пентагон возобновил деятельность Второго флота, который будет осуществлять мониторинг на море вдоль восточного побережья США, а также по всему Атлантическому океану.

Отметим, что страхи командования американских ВМС разделяют их коллеги из НАТО. В декабре 2017 года генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что активность российских подводных лодок находится на самом высоком уровне со времен холодной войны.

В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung аналитик Томас Гучкер привел в качестве примера операцию с участием подлодки "Краснодар", прозванную натовскими военными за малошумность "Черной дырой". Для ее отслеживания НАТО пришлось задействовать непропорционально большие силы - четыре фрегата и несколько противолодочных самолетов. В Средиземном море подлодка ушла под воду и всплывала лишь для того, чтобы поразить ракетами "Калибр" цели международных террористов в Сирии. После чего лодка поиграла в "кошки-мышки" с флотом НАТО и благополучно вернулась на базу в Черном море.

Николай Грищенко