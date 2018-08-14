Флот вернулся к историческому черному

Для военных моряков разработаны новые образцы парадной формы

Российский Военно-морской флот возрождает свои многовековые традиции. В нынешнем году матросы, старшины, мичманы, офицеры и адмиралы начнут получать новую парадную форму. Офицерский мундир во многом копирует форму времен Великой Отечественной войны, а некоторые ее элементы напоминают форму офицеров царского флота. По мнению экспертов, обмундирование должно меняться, сохраняя при этом вековые традиции русских военных моряков.

Военнослужащие ВМФ начнут получать черную парадную форму одежды. Уже осенью новые комплекты обмундирования начнут поступать на корабли и в воинские части флотов, рассказали "Известиям" в Минобороны. Традиционно у моряков есть несколько вариантов парадной формы — черная, белая и смешанная. Белоснежная форма была продемонстрирована на морском параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге. Но разработан и другой комплект, в который входят черные шерстяные брюки и однобортный китель с воротником-стойкой. Цвет парадной формы для конкретных мероприятий определяется приказом командования.

Облик военнослужащих ВМФ меняется реже, чем военнослужащих сухопутных войск и ВВС. Одно из главных изменений за последнее столетие произошло вскоре после Великой Отечественной войны. Если Герой Советского Союза адмирал флота Николай Кузнецов на парадных портретах изображен в кителе с воротником-стойкой, то уже в 1960-е годы военнослужащие были переодеты в кители с отложным воротником. Парадная форма отличалась от повседневной только золотыми погонами. Такое же положение сохранилось и в постсоветское время.

Военный флот — одна из самых консервативных структур в вопросах униформы, отмечают эксперты. Если в армии давно стали историей такие предметы, как гимнастерки, сапоги и портянки, галифе, то матросы до сих пор с гордостью носят бескозырки, тельняшки и синие воротники с тремя белыми полосами — точно так же, как моряки более 100 лет назад. Офицерская форма тоже сохранила в своем облике то, что напоминает о давних традициях. Нынешние парадные кители хоть и короче сюртуков, которые носили офицеры Русского императорского флота, но благодаря жесткому воротнику-стойке отсылают к образу тех, кто ходил на кораблях под российским флагом более столетия назад. А главное, сохранилась цветовая гамма — белое и черное с золотым шитьем.

Во всех морских державах, в том числе и в России, веками складывались собственные традиции военной формы моряков, отметил бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Валентин Селиванов.

— Форма, которая сейчас вводится, похожа на ту, которая была в конце XIX века, — отметил адмирал.— В советское время форма совершенствовалась, но общий подход оставался таким же. Когда я выпускался в 1958 году, был китель с отлогим воротником, потом ввели куртку. Сейчас мы видели на параде белую форму одежды. А будет еще и черная. Изменения закономерны. Я бы не сказал, что какая-то мода возвращается. Если и появляются элементы, характерные для формы прежних времен, то они перерабатываются и переосмысляются.

Поскольку у военных моряков больше комплектов формы, чем у других военнослужащих, в условиях недофинансирования вооруженных сил в 1990-е годы они подолгу не получали новые комплекты. Тогда в качестве парадной использовалась повседневная форма с пришитыми к ней золотыми погонами. Первые попытки вернуться к многовековым традициям делались в бытность Анатолия Сердюкова министром обороны. Тогда разработали синий приталенный китель с воротником-стойкой. Он копировал военно-морскую форму образца 1960-х годов. Новинка полюбилась флотским офицерам. Однако в итоге от этого проекта решили отказаться. Получил новые кители только Тихоокеанский флот, а также некоторые экипажи кораблей на Балтике и Черном море.

Ранее "Известия" сообщали, что в этом году Минобороны оденет в новую парадную форму военнослужащих сухопутных войск. Она представляет собой однобортный китель цвета морской волны с воротником-стойкой. В военном ведомстве отмечали, что новая форма является репликой обмундирования, в котором парадные расчеты маршировали на Параде Победы 1945 года.

Роман Крецул, Алексей Рамм