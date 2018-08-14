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14.08.2018
ЦАМТО

Новые разведывательные станции "Соболятник" поступили в мотострелковое соединение ЗВО

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Разведкомплекс "Соболятник"
Разведкомплекс "Соболятник".
Источник: vitalykuzmin.net

ЦАМТО, 13 августа. . Партия новых малогабаритных радиолокационных станций 1Л227 "Соболятник" поступила в подразделения разведки общевойсковой армии Западного военного округа.

Более 6 комплектов приняты на вооружение в подразделения разведки соединения и уже приступили к апробации в полевых условиях на полигоне "Солоти".

"Соболятник" – это многофункциональное средство обнаружения. Станция способна определять малогабаритные объекты на расстоянии десятков километров.

"Оснащение разведывательных подразделений новейшими техническими средствами разведки позволяет повысить требования к обучению разведчиков при ведении артиллерийской разведки. Несмотря на предельно малые габаритные и весовые характеристики, станция может применяться для обнаружения и одновременного автоматического сопровождения до 20 целей, в том числе для корректировки огня артиллерии по траектории снарядов и их разрывам", – заявил начальник разведки мотострелкового соединения ЗВО майор Максим Гостяев.

Более 200 разведчиков уже прошли обучение по отработке специальных задач с использованием РЛС "Соболятник" в текущем году, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

13.08.2018
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