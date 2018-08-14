Современный комплекс "Борисоглебск-2" поступил в мотострелковое соединение в Сибири

ЦАМТО, 13 августа. В мотострелковое соединение 41-й общевойсковой армии в Алтайском крае, поступил автоматизированный комплекс радиоэлектронных помех (РЭП) "Борисоглебск-2".

Военнослужащие прошли переподготовку и в ближайшее время приступят к освоению новой специализированной техники.

В состав комплекса входят до 9 ед. техники, такие, как пункт управления, автоматические станции помех и машины с радиоэлектронным оборудованием. "Борисоглебск-2" предназначен для проведения радиоразведки, создания помех наземной и авиационной радиосвязи. Кроме того, комплекс способен подавить сотовую связь условного противника в радиусе 30 км, а также заглушить сигналы управления беспилотных летательных аппаратов.

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи, сообщает пресс-служба ЦВО.