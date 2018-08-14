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14.08.2018
ЦАМТО

Сергей Шойгу вручил Кубок победителям АрМИ-2018

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АрМИ-2018
АрМИ-2018.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСC

ЦАМТО, 13 августа. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал Армейские международные игры праздником мирного оружия и вручил Кубок абсолютным победителям игр – команде Вооруженных сил РФ, передает "РИА Новости".

"Думали ли мы, когда начинали и хотели показать всему миру, на что способны наши ребята, на что способны наши конструкторы, оборонная промышленность, что все это превратится в замечательный праздник мирного оружия. Конечно, не думали, но мечтали. Мечты сбываются", – сказал С.Шойгу, вручая кубок российским военным.

Он отметил, что сегодня десятки миллионов зрителей по всему миру смотрят на эту замечательную игру, на этих замечательных парней, которые показывают свое мастерство. "Смотрят и понимают – с этими ребятами лучше не связываться. Смотрят и понимают, что техника, на которой они воюют, совершенна, и они владеют этой техникой в совершенстве", – подчеркнул глава Минобороны.

По мнению министра, тысячи ребят, которые смотрят соревнования, приняли решение пойти по этому пути – надеть форму, освоить технику для того, чтобы и на всей планете, и в каждом доме был мир и спокойствие.

С.Шойгу поблагодарил всех участников состязаний, судей, "которые честно и справедливо в семи странах мира судили эти уникальные соревнования", а также зрителей и телезрителей.

"Хотел бы сказать слова благодарности своим коллегам-министрам, которые нашли возможность приехать как на открытие этих игр, так и на церемонию закрытия. И здесь нет ничего фальшивого и поддельного. Здесь, действительно, искреннее желание сотрудничать, искренне дружить. Спасибо вам за это", – сказал С.Шойгу.

Он назвал игры праздником мужества, доблести и достоинства, праздником настоящий мужчин, и объявил игры закрытыми.

Завершилась церемония 15-минутным салютом.

IV Армейские международные игры стартовали 28 июля. В 28 конкурсах, которые прошли на территории семи государств, приняли участие 189 команд из 32 стран. Команда военнослужащих России в общей сложности завоевала 19 золотых, пять серебряных и две бронзовых медали, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

13.08.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
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