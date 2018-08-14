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14.08.2018
Вестник Мордовии

Сирийские мини и макси антитеррора: малыш "Василек" и "монстр" М-240

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Фото: Morant Mathieu

В боевых колоннах элитного сирийского соединения "Силы Тигра", которые готовятся к новой битве против террористов, замечены недавно появившиеся у правительственных войск автоматические 82-мм "Василек".

Один из минометов был запечатлен в кузове автомобиля ГАЗ-3308 "Садко". На эти грузовики монтируется разнообразное вооружение: различные артсистемы, реактивные установки. И вот сейчас решили установить 2Б9М, который весит всего около 630 кг.

Фото: Morant Mathieu

Благодаря возможности вести автоматический огонь, "Василек" обладает очень высокой скорострельностью - до 120 выстрелов минуту. Максимальная дальность стрельбы - более 4200 м.

Мины, в зависимости от типа, могут весить от 3,1 до 4,6 кг. Несмотря на сравнительно небольшую массу, один взорвавшийся боеприпас распадается на 600 осколков весом в 1 грамм. Радиус сплошного поражения колеблется в диапазоне от 6 до 18 м.

Фото: Morant Mathieu

Также у "Сил Тигра" были замечены самые мощные буксируемые минометы М-240, которые, правда, перевозились на трейлерах. Такое огневое средство весит до 4230 кг в походном положении. Оно рассчитано на применение мин весом 130 и 228 кг. Дальность стрельбы осколочно-фугасной миной - 9650 м. Имеются также активно-реактивные мины, способные попадать в цели на дистанции около 20 000 м.

И малыши "Васильки" и настоящие "монстры войны" М-240 являются эффективным оружием, при поддержке которого войска в ближайшее время смогут результативно добить террористов.

Дмитрий Лемешко

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10.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
М-240
Компании
ГАЗ Группа
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