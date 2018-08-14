На АрМИ-2018 установлено более 10 рекордов

ЦАМТО, 13 августа. На конкурсе "Танковый биатлон" в ходе этапа "Индивидуальная гонка" экипаж команды России на танке Т-72Б3 установил рекорд скорости – 77 км/час.

На конкурсе "Суворовский натиск" также установлен рекорд скорости – второй экипаж КНР занял первое место в индивидуальной гонке с результатом 16 мин. 53 сек., улучшив результат прошлого года на 30 секунд.

В ходе конкурса "Инженерная формула" пилоты сборной России впервые за время проведения АрМИ выполнили упражнения без единого штрафного бала, безупречно преодолев 12 препятствий. Это позволило в 2,5 раза перевыполнить нормативы по боевой подготовке.

Кроме того, команда Ирана в конкурсе "Глубина" набрала на играх максимальное количество баллов (1000) в выполнении упражнений водной полосы препятствий и спасении на воде и оказании первой медпомощи утопающему.

Команда Узбекистана в конкурсе "Отличники войсковой подготовки" выполнила норматив по надеванию противогаза в составе разведгруппы за 3,3 секунды, перекрыв действующий норматив в два раза, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.