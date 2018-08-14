Более 1000 комплектов медалей АрМИ-2018 вручены за время игр
Международный конкурс "Открытая вода" на АрМИ-2018.
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС
ЦАМТО, 13 августа. Более 1000 комплектов медалей вручены за время проведения четвертых международных игр АрМИ-2018: 1067 комплектов медалей четвертых армейских международных игр нашли своих обладателей, лучшим командам вручены 28 переходящих кубков.
Судейство игр вели 29 судейских комиссий (всего 227 человек). По итогам игр определены 2319 призеров состязаний, из них 773 – воины-победители АрМИ-2018, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
13.08.2018
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