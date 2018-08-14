Начальник Генштаба ВС РФ вручил награды победителям танкового биатлона АрМИ-2018

ЦАМТО, 13 августа. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил Кубок победителей команде российских военнослужащих, занявших первое место в танковом биатлоне Армейских международных игр-2018.

Начальник Генштаба и главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков также вручили дипломы и медали команде Китая, занявшей второе место и белорусам, поднявшимся на третью ступеньку пьедестала.

В завершении награждения прозвучал гимн Российской Федерации. Команда российских танкистов прошла трассу за 1 час 29 минут 55 секунд, а сборная Китая – за 1 час 43 минуты 42 секунды.

Третьими на финиш пришла сборная Белоруссии с результатом в 1 час 45 минут 19 секунд.

"Танковый биатлон-2018" прошел с 28 июля по 11 августа в рамках IV Армейских международных игр, которые открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". В 28 конкурсах, входящих в программу игр, участвовали 189 команд из 32 стран.

Как считает спецпредставитель по военно-техническому сотрудничеству корпорации "Уралвагонзавод" Алексей Маслов, уровень подготовки экипажей России, участвовавших в конкурсе АрМИ-2018 "Танковый биатлон", возрос по сравнению с предыдущими годами.

По его совам, то, что почти все страны выступают на российских танках Т-72, подтверждает надежность этих машин, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.