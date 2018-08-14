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14.08.2018
ЦАМТО

В Татарстане успешно прошел испытания беспилотный конвертоплан

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Konvernoplan_KNITKU
БЛА КНИТУ-КАИ.

ЦАМТО, 13 августа. Беспилотный конвертоплан, разработанный по заказу Минобороны РФ, успешно прошел испытания, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ректора Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ) Альберта Гильмутдинова.

Специалисты КНИТУ разрабатывали "начинку" нового конвертоплана, программное обеспечение, проводили испытания, отмечает агентство.

"Конвертоплан разработан по заказу Минобороны сделан. Дальность полета – 100 км, крейсерская скорость – 100-140 км/ч, – сказал А.Гильмутдинов в ходе выставки "Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование" (АКТО), которая прошла в Казани.

Как указано в технических характеристиках летательного аппарата, взлетная масса конвертоплана составляет 6,7 кг, полезная нагрузка – 1 кг (например, он может поднять видео- и фотоаппаратуру, тепловизор и т.д.). Отмечается, что конвертоплан можно применять в сфере энергетики и связи, дорожном и сельском хозяйстве, нефтегазодобывающей отрасли. В числе преимуществ летательного аппарата названы отсутствие необходимости пусковой установки и взлетно-посадочной полосы, модульная сборка, удешевляющая сервисное обслуживание, технологии, ориентированные на массовое производство, способность выполнять задачи в автоматическом режиме, отмечает агентство.

По информации А.Гильмутдинова, университет работает и над различными моделями двигателей для беспилотных аппаратов, что сегодня является актуальной задачей. Конечная цель, по его словам, – создание серийного производства двигателей для беспилотной авиации.

13.08.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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