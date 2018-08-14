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14.08.2018
Вестник Мордовии

В России пора создать "бригаду НАТО" с "Абрамсами" и "Леопардами"

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Процесс переделки танка М60А3 в ходовой макет БМП-3
Процесс переделки американского танка М60А3 в ходовой макет российской БМП-3 в арсенале армии США в Рок-Айленде.
Источник: Kits&Coffee / @KitsAndCoffee

США и страны НАТО в настоящее время определяют Россию как одного из самых главных своих врагов. Это сказалось на подготовке вооруженных сил государств североатлантического альянса. Как и во времена первой холодной войны, на учениях они готовятся воевать с Российской армией, применяя образцы военной техники, которая имитирует наши Т-72 и Т-80, другие боевые машины.

По мнению военных экспертов, логичным ответом стало бы формирование воинского соединения, которое бы, по своей тактике, организационно-штатной структуре соответствовало стандартам НАТО. Его необходимо вооружить техникой, в частности танками, очень похожими на американские "Абрамсы" и "Леопарды", аналогами западных боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Благодаря наличию на этой технике лазерных имитаторов поражения, это позволит проводить реалистичные двухсторонние учения. На них будут отрабатываться вопросы борьбы не с абстрактными бандформирования, а с реальными силами, у которых есть конкретные враждебные планы в отношении нашей страны. Кроме сухопутных войск, свои "агрессоры" должны появиться и в ВКС.

Не надо этого стесняться, как бы мы не заверяли своих западных соседей в своем миролюбии, все равно они будут к нам относиться предельно враждебно.

Замечательно, что сейчас идет обобщение сирийского опыта, но необходимо готовиться и к масштабным конфликтам, в том числе и с применением оружия массового поражения. В таком противостоянии будут задействованы армии, имеющие современное оружие.


Лев Романов

13.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
M1 Abrams
Т-72
Т-80
Проекты
NATO
Военные учения
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