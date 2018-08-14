В России пора создать "бригаду НАТО" с "Абрамсами" и "Леопардами"

США и страны НАТО в настоящее время определяют Россию как одного из самых главных своих врагов. Это сказалось на подготовке вооруженных сил государств североатлантического альянса. Как и во времена первой холодной войны, на учениях они готовятся воевать с Российской армией, применяя образцы военной техники, которая имитирует наши Т-72 и Т-80, другие боевые машины.

По мнению военных экспертов, логичным ответом стало бы формирование воинского соединения, которое бы, по своей тактике, организационно-штатной структуре соответствовало стандартам НАТО. Его необходимо вооружить техникой, в частности танками, очень похожими на американские "Абрамсы" и "Леопарды", аналогами западных боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Благодаря наличию на этой технике лазерных имитаторов поражения, это позволит проводить реалистичные двухсторонние учения. На них будут отрабатываться вопросы борьбы не с абстрактными бандформирования, а с реальными силами, у которых есть конкретные враждебные планы в отношении нашей страны. Кроме сухопутных войск, свои "агрессоры" должны появиться и в ВКС.

Не надо этого стесняться, как бы мы не заверяли своих западных соседей в своем миролюбии, все равно они будут к нам относиться предельно враждебно.

Замечательно, что сейчас идет обобщение сирийского опыта, но необходимо готовиться и к масштабным конфликтам, в том числе и с применением оружия массового поражения. В таком противостоянии будут задействованы армии, имеющие современное оружие.

Лев Романов