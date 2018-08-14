Войти
14.08.2018
ЦАМТО

На вооружение ЦВО начали поступать новейшие инженерные комплексы МИКР

264
0
0
МИКР
Мобильный инженерный комплекс разминирования - МИКР.
Источник: https://vk.com/

ЦАМТО, 13 августа. На вооружение войск ЦВО по Гособоронзаказу начали поступать мобильные инженерные комплексы разминирования МИКР. Первый такой образец поступил в отдельную инженерную бригаду, дислоцированную в Республике Башкортостан.

Комплекс размещен на базе полноприводного фургона на дизельном двигателе и оснащен переносными миноискателями четырех типов (ИМП-С2, ИНВУ-3М, ЛИПЛ, МГ-1), модернизированными блокираторами и поисково-досмотровыми устройствами (Мираж-ДТВ-К2, ЭТВЦ-Т8-1,5, Шелест, Пилот-М1 и др.). Он предназначен для эффективного обеспечения разминирования местности и объектов в городских условиях, выполнения охранных функций на объектах государственной важности.

Основными задачами комплекса является разведка местности, промышленных и жилых помещений, объектов транспорта, обнаружение и определение места расположения взрывоопасных предметов, а также проведение работ по обезвреживанию и ликвидации обнаруженных предметов и выполнение технологических операций, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

13.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
МИКР
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
10.08.2018
Робот-сапер "Кобра-1600" впервые поступил по гособоронзаказу в инженерную бригаду ЦВО
09.08.2018
Робот-сапер "Кобра-1600" впервые поступил в Центральный военный округ
22.01.2016
Перспективные образцы инженерной техники пойдут в войска в 2016 году
22.01.2016
Роботы идут на мины
21.01.2016
Первые на поле боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 06:25
  • 26
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 14.08 04:27
  • 1
В США получили дальнодействующий нейтронный луч
  • 14.08 00:32
  • 9
Тип 96 — "Стремительный дракон" — китайский козырь в "Танковом биатлоне"
  • 13.08 23:43
  • 3
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 13.08 23:19
  • 6
Летчик-испытатель: истребитель Су-57 сможет управлять группой беспилотников
  • 13.08 23:13
  • 12
"Руслана" не ждите
  • 13.08 23:04
  • 4
Танкисты из России победили в индивидуальной гонке "Танкового биатлона"
  • 13.08 23:03
  • 6
Шойгу заявил, что российская военная техника подтвердила в Сирии свое совершенство
  • 13.08 22:46
  • 9
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 22:24
  • 1
Липецкий авиацентр завершил подготовку к обучению летчиков для Су-57
  • 13.08 22:16
  • 3
Первый катер нового типа для островных государств Тихого океана
  • 13.08 20:57
  • 102
"Кинжал" для "Тушки"
  • 13.08 20:05
  • 107
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 13.08 19:46
  • 75
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 13.08 19:35
  • 4
Российское оружие в Армении