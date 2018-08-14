На вооружение ЦВО начали поступать новейшие инженерные комплексы МИКР

ЦАМТО, 13 августа. На вооружение войск ЦВО по Гособоронзаказу начали поступать мобильные инженерные комплексы разминирования МИКР. Первый такой образец поступил в отдельную инженерную бригаду, дислоцированную в Республике Башкортостан.

Комплекс размещен на базе полноприводного фургона на дизельном двигателе и оснащен переносными миноискателями четырех типов (ИМП-С2, ИНВУ-3М, ЛИПЛ, МГ-1), модернизированными блокираторами и поисково-досмотровыми устройствами (Мираж-ДТВ-К2, ЭТВЦ-Т8-1,5, Шелест, Пилот-М1 и др.). Он предназначен для эффективного обеспечения разминирования местности и объектов в городских условиях, выполнения охранных функций на объектах государственной важности.

Основными задачами комплекса является разведка местности, промышленных и жилых помещений, объектов транспорта, обнаружение и определение места расположения взрывоопасных предметов, а также проведение работ по обезвреживанию и ликвидации обнаруженных предметов и выполнение технологических операций, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.