Госиспытания "стратега" Ту-95МС с модернизированным двигателем завершатся к концу года - глава "Туполева"

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Государственные испытания стратегического ракетоносца Ту-95МС с модернизированным двигателем завершатся до конца 2018 года, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор "Туполева" Александр Конюхов.

"Испытания идут успешно, ГСИ (государственные совместные испытания - ИФ) мы завершим уже к концу этого года", - заявил А.Конюхов.

Он отметил, что в ходе испытаний стратегический ракетоносец Ту-95МС с модернизированным двигателем подтверждает заявленные характеристики.

В апреле А.Конюхов заявил "Интерфаксу", что Ту-95МС с модернизированной силовой установкой НК-12МПМ вышел на государственные совместные испытания. Он отметил, что этот двигатель позволяет улучшить лётные характеристики самолёта, а также увеличить его полезную нагрузку.

По словам главы "Туполева", по окончании этих испытаний Минобороны РФ примет решение о том, какое количество "стратегов" Ту-95МС будет оснащено модернизированным двигателем.

Как сообщалось, в настоящее время на плановой основе осуществляются капитальный ремонт и модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, что позволяет существенно продлить срок их службы.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что в рамках модернизации Ту-160 и Ту-95МС "на них устанавливаются более мощные двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование переводится на отечественную элементную базу, расширяется спектр применяемых средств поражения".

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщал, что ведется модернизация самолётов Ту-160 и Ту-95МС под применение новых крылатых ракет большой дальности.

В июне источник "Интерфакса" в авиапроме сообщил, что все строевые самолёты дальней авиации Ту-95МС получат новое навигационное оборудование взамен морально устаревшего, разработанного в 60-70-х годах прошлого века. Тогда А.Конюхов, отвечая на вопрос агентства, заявил, что "работы по установке на строевые самолёты современного пилотажно-навигационного оборудования профинансированы со стороны министерства обороны и выполняются силами "Туполева" по графику".

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 являются воздушным компонентом ядерной триады. Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удалённых районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Самолёты дальней авиации ВКС России были задействованы в сирийской операции, для стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС это было первое боевое применение. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время операции в Сирии российские "стратеги" Ту-160 и Ту-95МС нанесли 66 ударов крылатыми ракетами по объектам террористов, каждая из которых уничтожила намеченную цель.