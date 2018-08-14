Эксперт: ВМФ России отследит нахождение американского эсминца Carney в Черном море

Бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов отметил, что поводов для беспокойства относительно пребывания в водоеме военного корабля США нет

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Силы и средства Черноморского флота России позволят отследить перемещения американского эсминца Carney, вошедшего накануне в Черное море, не привлекая больших сил Средиземноморской эскадры. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал бывший командующий этим флотом (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.

"В принципе, средствами, которые у нас расположены в Крыму и на черноморском побережье, мы достаточно освещаем обстановку во всем Черном море и можем отслеживать нахождение этих эсминцев, не поднимая большого объема сил Средиземноморской группировки. А наши средства поражения перекрывают все Черное море вдоль и поперек, так что, думаю, беспокоиться от присутствия американцев в Черном море не стоит", - сказал он.

По словам Комоедова, это уже не первый случай появления американских ВМС в черноморском регионе, поэтому у Военно-морского флота России уже выработана определенная тактика действий в подобных случаях.

"Мы реагируем довольно достойно на их пребывание в Черном море. Это показывает и наша реакция на использование их авиации и кораблей слежения", - отметил адмирал.

Он напомнил, что есть международный договор о том, что корабли любой страны, в том числе причерноморских, могут присутствовать в Черном море только 21 день. При этом у американцев "есть две точки соприкосновения" с черноморской акваторией - это международные военно-морские учения с Украиной Sea Breeze и совместные учения с Грузией.

Как сообщалось ранее, эсминец ВМС США Carney, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, в воскресенье вошел в Черное море. Согласно официальному заявлению американской стороны, корабль направился в воды Черного моря "с целью проведения операций по обеспечению безопасности на море, а также для укрепления совместимости флотов союзников и партнеров в регионе".