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14.08.2018
ТАСС

Рогозин планирует встретиться с директором NASA в октябре на космодроме Байконур

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин планирует встретиться с директором NASA Джимом Брайденстайном в октябре 2018 года на космодроме Байконур. Об этом в воскресенье сообщил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Встреча Дмитрия Рогозина и Джима Брайденстайна должна состояться в октябре 2018 года на Байконуре", - приводятся его слова на сайте Роскосмоса.

Ранее в интервью телеканалу C-SPAN директор NASA заявил, что рассчитывает встретиться с Рогозиным в ближайшем будущем, чтобы разобраться с препятствиями, которые в настоящее время существуют в российско-американских отношениях и могут мешать взаимодействию стран по космосу.

13.08.2018
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Рогозин Дмитрий
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