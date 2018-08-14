Рогозин планирует встретиться с директором NASA в октябре на космодроме Байконур
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин планирует встретиться с директором NASA Джимом Брайденстайном в октябре 2018 года на космодроме Байконур. Об этом в воскресенье сообщил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
"Встреча Дмитрия Рогозина и Джима Брайденстайна должна состояться в октябре 2018 года на Байконуре", - приводятся его слова на сайте Роскосмоса.
Ранее в интервью телеканалу C-SPAN директор NASA заявил, что рассчитывает встретиться с Рогозиным в ближайшем будущем, чтобы разобраться с препятствиями, которые в настоящее время существуют в российско-американских отношениях и могут мешать взаимодействию стран по космосу.
13.08.2018
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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