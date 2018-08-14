«Индии необходимы еще 45 спутников в космосе»: председатель ISRO

Председатель Индийской организации космических исследований (ISRO [1]) К. Сиван пытается объяснить ситуацию со спорным отстранением от обязанностей старшего коллеги, директора ISRO и Центра по применению космической техники (SAC [2]), Тапана Мишры, в Ахмадабаде и попытки приватизации активов исследовательского агентства.

В интервью Hindustan Times председатель ISRO рассказал о текущих исследованиях и миссии на Луну, Chandrayaan-2, которая, по его словам, является не менее значимым событием, чем миссия Apollo. Он также рассказал о работах космического агентства по отправке человека на Луну, но указал, что главная задача для страны - это увеличение числа спутников в Космосе.

Отредактированные выдержки:

Беспрецедентным шагом не так давно был отстранен директор Центра по применению космической техники Тапан Мишра, который сказал, что его уволили, потому что он выступает против приватизации ISRO. Каково Ваше мнение по этому вопросу?

Во-первых, обвинения против меня по поводу приватизации ISRO, беспочвенны и надуманны. Люди должны понимать, что подразумевается под приватизацией. Означает ли это передачу агентства частному лицу? Ответ – огромное НЕТ. Не секрет, что ISRO стремится к сотрудничеству с промышленностью в производстве деталей спутников. Даже сейчас аппаратное обеспечение или конкретные детали и узлы частично выполняются отраслью. Даже в SAC Ahmedabad некоторые узлы и детали изготавливаются промышленностью. Мы делаем это много лет. Именно в рамках данной работы применяется термин приватизация, поскольку промышленность должна оказывать определенную помощь ISRO. Позвольте мне привести пример. Два наших навигационных спутника были разработаны частными компаниями. Мы подписали контракты на создание 20 спутников с тремя агентствами. Задачей основателей ISRO являлась организация взаимодействия промышленности, научных кругов и ISRO.

Недавно мы наблюдали внезапное падение активности деятельности ISRO, на фоне почти ежемесячного запуска спутников ISRO в течение года.

Да, в Ваших словах есть доля истины. Действительно, последние 60-70 дней активности ISRO упала. У нас есть готовые к запуску спутники, но после недавней потерей GSAT-6A мы не хотим рисковать. Мы находимся в процессе проверки и перепроверки готовых к пуску спутников. Недавно, в конце апреля, мы вернули спутник GSAT-11 практически со стартовой позиции в Гайану, потому что у нас возникли сомнения, что проблема, возникшая на GSAT-6A, может оказаться и на GSAT-11. GSAT-6A был потерян из-за отказа на борту. Мы снова проверяем спутники, готовые к пуску, на неполадки. Отсюда и задержка.

Одним из наиболее обсуждаемых проектов ISRO является вторая миссия Индии на Луну, Chandrayaan-2. Прошла информация, что миссия оказалась не готова к своему наиболее раннему сроку в апреле 2018 года и, вероятно, будет отложена ещё на более поздний срок?

Я с оптимизмом оцениваю шансы успешного пуска Chandrayaan-2 к концу года. Впервые ISRO предпринимает посадку на другом небесном теле. Да, мы столкнулись с некоторыми трудностями, поскольку проект Chandrayaan-2 - самая сложная миссия, подготовленная ISRO. Проект имеет три этапа: орбитальный, посадочный и вездеходный. Орбитальный летательный аппарат осуществляет облет Луны, а одна часть орбитального корабля приземлится на лунную посадочную площадку. Из посадочного модуля выходит вездеход для изучения Луны. Три этих компонента являются самыми сложными частями проекта. Итак, если вы помните, за все предыдущие годы произошло 47 лунных посадок, 27 из которых потерпели неудачу, т.е. вероятность успеха составляет менее 50%. Поэтому мы создали комиссию из знаменитых ученых всей страны, которые изучали проект и предлагали изменения. Это не менее серьезно, чем миссия Apollo.

Когда, в рамках Лунной программы, мы сможем кого-нибудь отправить на Луну?

На данный момент у нас нет конкретного плана, когда отправить человека на Луну. Но мы работаем над проектом. Мы все этого хотим. Нация тоже смотрит на ISRO в ожидании осуществления этого подвига. Но мы ждем подходящего момента.

Сейчас наша задача - служить стране и оценивать, как космические программы начинают помогать простым людям. На данный момент у нас в космосе 45 спутников, но сегодня поставлена государственная задача – запустить еще 45 спутников.

Не могли бы вы рассказать о предстоящих проектах ISRO?

В настоящий момент мы сконцентрировали ресурсы на задаче вывода спутников. В ближайшее время нас ждет запуск GSAT 29, затем, практически сразу, мы планируем запуск GSAT 11. К середине следующего 2019 года мы хотим запустить спутник связи GSAT 20. Эти 3 спутника вместе с GSAT 19, который уже находится на орбите, обеспечат всей стране пропускную способность 100 Гбит/с, что является крайне важным для подключения сельской местности. Это расширит возможности премьер-министра по реализации проекта «Цифровая Индия». Кроме того, мы работаем над небольшой пусковой установкой - небольшим инновационным ракета-носителем, который может быть введён в эксплуатацию к середине следующего года. РН создается исключительно для запуска малых спутников в качестве основной полезной нагрузки.

Автор: HT

Перевод: ВПК.Name

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