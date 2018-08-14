Индия намерена проводить по два космических запуска ежемесячно

Ближайшая миссия планируется в сентябре

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 августа. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ИСРО) планирует произвести в течение ближайших 16 месяцев 31 космический запуск, что составит примерно по две миссии ежемесячно, начиная с сентября. Об этом сообщил журналистам в Бангалоре глава ИСРО доктор Кайласавадиву Сиван.

"У космического агентства есть плотный график на будущее, поскольку мы рассчитываем на девять запусков в следующие пять месяцев и еще на 22 миссии с февраля по декабрь в 2019 году, имея целью по два запуска в месяц", - цитирует в понедельник телеканал NDTV слова Сивана.

ИСРО впервые планирует производить запуски столь часто. Ближайшей миссией станет вывод в сентябре на орбиту Земли двух спутников из Великобритании индийской ракетой PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle), отметил он.

Глава ИСРО также добавил, что в целом в предварительных планах агентства отправить на орбиту Земли 50 спутников за три года. В их числе будут спутники связи, аппараты для наблюдения за поверхностью Земли, картографирования океана и другие, а также спутники иностранных клиентов.

В мае - июне следующего года ИСРО также планирует испытать новую легкую ракету SSLV (Small Satellite Launch Vehicle), это будет дешевый носитель, предназначенный для вывода на орбиту малых спутников. Масса ракеты составит около 100 т (втрое меньше, чем у PSLV), ракету можно будет построить всего за 3-5 дней, тогда как на сборку PSLV уходит 30-40 дней. Эта недорогая ракета призвана упрочить положение Индии на мировом рынке космических запусков.

Пилотируемый полет

Индийская организация космических исследований также не отказалась от планов пилотируемой космической экспедиции и ведет работы, которые позволят отправить на орбиту национальный экипаж на собственном индийском корабле.

Кайласавадиву Сиван рассказал журналистам, что уже разработаны обитаемый отсек корабля, в котором должен находиться экипаж, а также системы спасения экипажа в случае чрезвычайной ситуации - ее испытания были проведены в начале июля. Уже создан прототип космического скафандра. По мнению главы ИСРО, дело за принципиальным решением правительства.

"ИСРО разрабатывает технологии для индийской пилотируемой космической программы. Если правительство захочет, программа запуска индийского астронавта может быть начата", - цитирует NDTV слова Сивана. По его мнению, если такое решение будет принято, для подготовки индийской пилотируемой миссии потребуется 5-7 лет. Эскизный проект индийского космического корабля на трех членов экипажа был представлен еще в 2009 году.

Лунная миссия

Доктор Сиван сообщил прессе, что запуск к Луне автоматической станции "Чандраян-2" пока запланирован на январь 2019 года, но эта дата может измениться.

"Мы запланировали отправить миссию "Чандраян-2" 3 января. Мы определили эту дату и нацелены на нее. Но окно еще открыто. Мы можем еще отсрочить (запуск) и на март", - приводит в свою очередь слова главы ИСРО газета The Asian Age.

Причина отсрочки лунной экспедиции в том, что пришлось вносить важные изменения в конструкцию посадочного модуля, чтобы он мог легко сесть на поверхность Луны, что привело к увеличению массы всей станции, рассказал Сиван.

Первоначально планировалось, что индийская автоматическая станция отправится к Луне в апреле 2018 года. Но в марте было объявлено, что миссия переносится на октябрь, однако в начале августа ИСРО сообщила, что старт лунной экспедиции вновь отсрочен.

"Чандраян-2" продолжит индийскую лунную программу, которую начал аппарат "Чандраян-1", отправленный к спутнику Земли в 2008 году. Если "Чандраян-1" был орбитальной станцией, то "Чандраян-2" - гораздо более сложный проект, который предусматривает посадку на спутнике Земли и доставку на ее поверхность небольшого лунохода. До сих пор только США, Россия и Китай смогли осуществить мягкую посадку на поверхности Луны, напоминает издание.