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14.08.2018
ТАСС

Военные РФ вручили подарки детям в Таджикистане, исполнившим интернет-хит "Смуглянка"

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Совместные учения 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана. Архивное фото
Совместные учения 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана. Архивное фото.
Источник: © Sputnik / Искандар Аминов

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, каждый ребенок получил рюкзак с подарками, наборами для рисования и игрушечного волчонка Забиваку

ТАСС, 13 августа. Военнослужащие 201 российской военной базы в Таджикистане вручили подарки воспитанникам детского сада "Гулшан" из села Гулякандоз, которые исполнили интернет-хит "Смуглянка". Ролик, где таджикские дети поют песню военных лет, появился в интернете за несколько дней до праздника Великой Победы, собрал свыше 30 миллионов просмотров и сотни положительных откликов, сказали в понедельник в пресс-службе Центрального военного округа.

"Командованием округа было принято решение помочь в передаче подарков воспитанникам детского сада "Гулшан" в Таджикистане. Ролик, где они поют военную песню, появился в мае и собрал свыше 30 миллионов просмотров. Каждый ребенок получил рюкзак с подарками и наборами для рисования, а также игрушки - волчонка Забиваку, - и спортивные принадлежности, в том числе футбольные мячи с символикой чемпионата мира", - сказали в пресс-службе.

В военном округе добавили, что военнослужащие 201 российской военной базы не первый раз участвуют в подобных мероприятиях. Они, к примеру, регулярно оказывают помощь продуктовыми наборами детям, школьникам и инвалидам.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами, который располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

13.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
Таджикистан
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