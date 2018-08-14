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14.08.2018
ТАСС

Фирма Туполева создаст модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ

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Ракетоносец-бомбардировщик Ту-95МСМ
Ракетоносец-бомбардировщик Ту-95МСМ наносит удары ракетами Х-101.
Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В пресс-службе предприятия сообщили, что к концу года планируется завершить госиспытания строевого ракетоносца Ту-95МС с усовершенствованными двигателями

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Компания "Туполев" создаст для Минобороны РФ модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ, соответствующий контракт уже заключен, сообщили ТАСС в понедельник в ее пресс-службе.

"Контракт на создание глубоко модернизированного самолета Ту-95МСМ уже заключен", - сообщили в компании.

Подробности и сроки работ по глубокой модернизации самолета пока не раскрываются. В пресс-службе уточнили, что к концу года планируется завершить госиспытания строевого ракетоносца Ту-95МС с модернизированными двигателями.

Стратегический ракетоносец Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного ракетного оружия.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что продление сроков службы стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС и повышение их боевой эффективности - одна из приоритетных задач для российского военного ведомства. Он также отмечал, что "Туполев" отремонтирует восемь стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС до конца 2018 года.

13.08.2018
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Страны
Россия
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Ту-160
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Шойгу Сергей
Проекты
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