Фирма Туполева создаст модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ

В пресс-службе предприятия сообщили, что к концу года планируется завершить госиспытания строевого ракетоносца Ту-95МС с усовершенствованными двигателями

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Компания "Туполев" создаст для Минобороны РФ модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ, соответствующий контракт уже заключен, сообщили ТАСС в понедельник в ее пресс-службе.

"Контракт на создание глубоко модернизированного самолета Ту-95МСМ уже заключен", - сообщили в компании.

Подробности и сроки работ по глубокой модернизации самолета пока не раскрываются. В пресс-службе уточнили, что к концу года планируется завершить госиспытания строевого ракетоносца Ту-95МС с модернизированными двигателями.

Стратегический ракетоносец Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного ракетного оружия.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что продление сроков службы стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС и повышение их боевой эффективности - одна из приоритетных задач для российского военного ведомства. Он также отмечал, что "Туполев" отремонтирует восемь стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС до конца 2018 года.