Российские специалисты отремонтируют более 500 единиц военной техники армии Киргизии

Представители РФ уже приступили к выявлению неисправностей вооружения и военной техники

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Специалисты отдельной бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа окажут помощь в ремонте более 500 единиц вооружения и техники киргизской армии. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.

"Российские специалисты окажут помощь в ремонте более 500 единиц вооружения и военной техники Вооруженных сил Киргизской Республики. В настоящее время на двух развернутых сборных пунктах поврежденных машин российские специалисты приступили к дефектовке (выявлению неисправностей) вооружения и военной техники, по результатам которой будет оказана помощь в ее восстановлении", - сказали в пресс-службе.

С октября 2003 года на территории Киргизии расположена российская авиабаза Кант, которая дислоцируется в пригороде Бишкека. На ее вооружении находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ. Воинская часть структурно входит в состав ВВС и ПВО Центрального военного округа, но также является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания, участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности.