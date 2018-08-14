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14.08.2018
РИА Новости

На учениях в Южной Осетии военные покажут умение действовать не по шаблону

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Военнослужащий вооруженных сил России во время прохождения этапа Тропа разведчика на конкурсе Отличники войсковой разведки-2018
Военнослужащий вооруженных сил России во время прохождения этапа Тропа разведчика на конкурсе Отличники войсковой разведки-2018.
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа приступили к активной фазе двусторонних учений на полигоне "Дзарцеми" в Южной Осетии, по требованию командующего войсками округа Александра Дворникова командиры должны будут продемонстрировать умение действовать не по шаблону и самостоятельно принимать решения, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Непременным условием тактических розыгрышей станет применение командирами подразделений опыта современных вооруженных конфликтов, нестандартных решений в управлении штатными и приданными подразделениями, возможностей разведывательно-огневых и ударных контуров", - говорится в сообщении.

Добавляется, что командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников лично оценит навыки управления командиров подразделений, для чего проведет более шести часов на передовых командных пунктах обеих сторон участников маневров.

"Учения должны проводиться не по шаблону, а на основе самостоятельных решений командиров подразделений, их личном выборе способов и методов уничтожения условного противника", - цитирует пресс-служба Дворникова.

Также, в соответствии с его решением, соединения и воинские части общевойскового объединения, дислоцированного на Северном Кавказе, и авиационные части объединения ВВС и ПВО выполняют учебно-боевые задачи в едином замысле на общевойсковых полигонах, расположенных по обе стороны Кавказского хребта. В рамках учения отрабатывается полный перечень тактических действий и маневров - в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, как днем, так и ночью.

Отмечается, что в совместных учениях принимают участие более 2 тысяч военных и задействовано около 400 единиц военной техники.

13.08.2018
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Россия
Южная Осетия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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