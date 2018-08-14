В Сибири танкисты уничтожили "джихад-мобили" условных террористов

НОВОСИБИРСК, 13 авг - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии в Кемеровской области отработали уничтожение высокоманевренных целей условного противника - "джихад-мобилей" - из танков Т-72Б3, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"По плану тренировки, экипажи танков должны были с ходу уничтожить движущиеся автомобили повышенной проходимости - "джихад-мобили", на которых находились расчеты противотанковых гранатометов условных террористов. Мишени для поражения были на расстоянии от 150 до 2 тысяч метров", - говорится в сообщении.

По условию учений, военнослужащие выполнили три штатных артиллерийских выстрела, а также отработали уничтожение разрозненных сил условного противника из пулеметов. В пресс-службе отметили, что выполнение такого задания требует от экипажа танка высокого навыка владения техникой и слаженности действий, так как стрельба выполняется по мишеням, движущимся с большой скоростью.

В занятиях по штатной стрельбе широко использовался боевой опыт, накопленный в ходе действий в локальных конфликтах.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин отмечал, что с учетом накопленного опыта в военных конфликтах наращиваются усилия в совместной (межвидовой) подготовке войск, осваиваются новые способы ведения боевых действий.

Как сообщалось, массовое применение начиненных взрывчаткой "джихад-мобилей" происходило со стороны террористов в Сирии, что заставило внести корректировку в действия российских и сирийских правительственных войск.