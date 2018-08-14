Saab модернизирует систему управления и контроля воздушного движения Королевских ВВС Таиланда

Министр обороны Швеции заявил 7 августа, что Saab получил заказ от Королевских военно-воздушных сил Таиланда (RTAF [1]) на модернизацию их национальной системы управления воздушным движением, основанной на ПО 9AIR C4I от Saab.

Saab модернизирует и усовершенствует система управления воздушным движением (ACCS [2]) Тайской Королевской авиации, которая основана на программном обеспечении SaAA 9AIR C4I, работающем в Королевских силах Таиланда с 2010 года.

Эта система является основным модулем сетевого взаимодействия ПВО Таиланда. В неё также входят истребители Saab's Gripen, система раннего предупреждения Erieye и система передачи тактических данных.

Предложение по обновлению системы Saab было отобрано в Таиланде через комплексную системы оценок и доказывает, что Saab способен и в будущем обеспечить полную работоспособность, эффективность и надежность системы.

«Этот заказ подтверждает конкурентоспособность продукта 9AIR C4I. Наша передовая система управления воздушным движением обеспечивает Королевским военно-воздушным силам Таиланда жизненно важную часть системы противовоздушной обороны», - сказал старший вице-президент и руководитель отдела безопасности бизнеса Saab Андерс Карп.

Обновление ACCS включает в себя новое аппаратное и программное обеспечение улучшающее и расширяющее национальные возможности системы для предстоящих операций. Работа будет проводиться по контракту до 2020 года в офисе Saab в Ярфалле, Швеция.

9AIR C4I - система управления и контроля тактических воздушных операций Saab. Она обеспечивает ситуационную осведомленность и полный контроль над оружием, датчиками и системами связи.

Перевод: ВПК.Name

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