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14.08.2018

Saab модернизирует систему управления и контроля воздушного движения Королевских ВВС Таиланда

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Два истребителей Gripen
Два истребителей Gripen Королевских военно-воздушных сил Таиланда 7 крыло (Фото: RTAF).
Источник: http://www.airrecognition.com/

Министр обороны Швеции заявил 7 августа, что Saab получил заказ от Королевских военно-воздушных сил Таиланда (RTAF [1]) на модернизацию их национальной системы управления воздушным движением, основанной на ПО 9AIR C4I от Saab.


Saab модернизирует и усовершенствует система управления воздушным движением (ACCS [2]) Тайской Королевской авиации, которая основана на программном обеспечении SaAA 9AIR C4I, работающем в Королевских силах Таиланда с 2010 года.


Эта система является основным модулем сетевого взаимодействия ПВО Таиланда. В неё также входят истребители Saab's Gripen, система раннего предупреждения Erieye и система передачи тактических данных.


Предложение по обновлению системы Saab было отобрано в Таиланде через комплексную системы оценок и доказывает, что Saab способен и в будущем обеспечить полную работоспособность, эффективность и надежность системы.


«Этот заказ подтверждает конкурентоспособность продукта 9AIR C4I. Наша передовая система управления воздушным движением обеспечивает Королевским военно-воздушным силам Таиланда жизненно важную часть системы противовоздушной обороны», - сказал старший вице-президент и руководитель отдела безопасности бизнеса Saab Андерс Карп.


Обновление ACCS включает в себя новое аппаратное и программное обеспечение улучшающее и расширяющее национальные возможности системы для предстоящих операций. Работа будет проводиться по контракту до 2020 года в офисе Saab в Ярфалле, Швеция.


9AIR C4I - система управления и контроля тактических воздушных операций Saab. Она обеспечивает ситуационную осведомленность и полный контроль над оружием, датчиками и системами связи.


Перевод: ВПК.Name


Примечание ВПК.Name

  1. RTAF (Royal Thai Air Force) – Королевские Военно-Воздушные силы Таиланда
  2. ACCS (Air Command and Control System) – система управления воздушным движением
13.08.2018
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Таиланд
Швеция
Продукция
Erieye
Gripen NG
Компании
SAAB
Проекты
2020-й год
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