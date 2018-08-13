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13.08.2018
Warspot

Украина запустила производство 152-мм снарядов

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ВСУ
Вооруженные силы Украины.
Источник: Минобороны Украины

Украина восстанавливает производство боеприпасов. Вчера, 9 августа, портал ukrmilitary.com сообщил о том, что Украинская государственная компания "Артем" запустила первую очередь производства артиллерийских снарядов калибра 152 мм.

Снаряды предназначены для артиллерийских систем "Гиацинт". После начала боевых действий на востоке Украины завод, ранее производивший эти боеприпасы, остался на неподконтрольной Киеву территории. В Минобороны Украины отмечают, что 152-мм снаряды — одни из самых дефицитных в украинской армии, поэтому возобновление их производства является крайне важным.

Производственная линия артснарядов

"Запуск линии по производству артиллерийских снарядов крупного калибра для "Гианцита" является стартом весьма важного для Украины производства боеприпасов. Мы не просто возобновили производство, но и сделали снаряды более точными и эффективными, увеличив возможности украинской армии", — заявил президент Украины Пётр Порошенко.

Испытания новых боеприпасов состоялись ещё в марте текущего года. Военных удовлетворили характеристики новых снарядов, после чего было принято решение о развёртывании их серийного производства.

10.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
2С5 Гиацинт
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