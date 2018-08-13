Войти
13.08.2018
Warspot

Румыния получит HIMARS

185
0
0
Пуск ракеты из M142 HIMARS.
Пуск ракеты из M142 HIMARS.
Источник: armyrecognition.com

Румыния станет первой европейской страной, которая вооружится американскими ракетными комплексами M142 HIMARS. Вчера, 11 августа, портал armyrecognition.com сообщил о том, что компания Lockheed Martin приступила к производству ракетных установок для ВС Румынии.

Минобороны Румынии запросило у США 54 установки HIMARS с комплектом ракет, вспомогательного оборудования и сервисными услугами. Так, в заказе числятся 162 ракеты типа GMLRS с двумя типами боевых частей, 54 ракеты типа ATACMS, 24 комплекса управления огнём, 30 бронированных внедорожников HMMWV, а также заряжающие машины, прицепы для перевозки ракет, машины технической помощи и другое вспомогательное оборудование. Общая сумма заказа составляет $1,25 млрд.

В августе прошлого года Государственный департамент США в рамках программы "Иностранные военные продажи" одобрил поставку Румынии систем HIMARS. Теперь же компания Lockheed Martin получила первый контракт на сумму $218 млн. Детали сделки не разглашаются, известно лишь то, что срок выполнения заказа ограничивается декабрём 2020 года.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) является высокомобильной ракетно-артиллерийской системой оперативно-тактического назначения. Она была создана в конце 90-х годов корпорацией Lockheed Martin в партнёрстве с BAE Systems и с 2003 года производится серийно. HIMARS разработан на базе колёсного шасси FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles) массой 5 т. Базовыми боеприпасами для M142 являются ракеты типа MLRS (М26, GMLRS, AT-2 и другие) с дальностью стрельбы до 70 км.

M142 также может оснащаться пусковой установкой для одной ракеты типа ATACMS (Army TACtical Missile System). Существует большое количество модификаций этих ракет, некоторые из которых могут оснащаться кассетной головной частью с 950 боевыми элементами и дальностью полёта до 300 км. Кроме того, M142 может использоваться в качестве пусковой установки для ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которые изначально разрабатывались для американских истребителей. Таким образом, M142 может поражать не только наземные цели и ставить минные заграждения, но и уничтожать воздушные средства противника.

12.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
США
Продукция
AMRAAM
GMLRS
HIMARS
HMMWV
Компании
BAE Systems
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Похожие новости
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
26.10.2017
Ракетные комплексы HIMARS стали "водоплавающими"
22.08.2017
Румыния намерена приобрести в США РСЗО HIMARS – DSCA
21.08.2017
Румыния приобретет американские ракетные системы HIMARS и ракеты ATACMS
08.01.2013
Катар запрашивает новые американские ракетные системы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 04:17
  • 10
Чем грозят России новые санкции США по делу Скрипалей
  • 13.08 01:58
  • 1
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 01:34
  • 1
НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков
  • 13.08 00:04
  • 1
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 12.08 23:32
  • 13
ВКС РФ получили за три месяца более 30 самолетов
  • 12.08 22:24
  • 74
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 12.08 22:01
  • 36
Дорогой пролет
  • 12.08 21:20
  • 7
"Американцы такого еще не делали"
  • 12.08 18:47
  • 38
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
  • 12.08 18:14
  • 1
Как Россия и Америка раскрывают главные военные тайны друг друга
  • 12.08 17:33
  • 85
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 12.08 15:27
  • 1
Наталия Новикова: "Споры бактерий способны пережить полет на Марс"
  • 12.08 12:16
  • 3
Ростех создает «всевидящую» камеру на основе наноструктур
  • 12.08 11:35
  • 13
В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией
  • 12.08 10:59
  • 7
Нашлемная система ОКБ Микояна для летчиков победила в конкурсе "Авиастроитель года"