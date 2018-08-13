Войти
13.08.2018
Российская газета

У Амура гигантские пушки расстреляли танки прямой наводкой

193
0
0
САУ 2С7М "Малка"
САУ 2С7М "Малка".
Источник: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Расчеты дальнобойной САУ 2С7М "Малка" Восточного военного округа впервые провели стрельбу прямой наводкой, уничтожив бронегруппу условного противника.

Практические занятия по боевой подготовке состоялись на полигоне Трехречье в Амурской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По легенде учений бронетехника неприятеля прорвала линию обороны и устремилась вглубь боевых порядков наших войск. Однако далеко пройти ей не удалось: для уничтожения танкового подразделения артиллеристам хватило одного залпа из крупнокалиберных пушек. Стрельба велась с маскированных позиций на удалении до двух километров в зоне прямой видимости целей.

Отметим, что данная тактика применения САУ является нестандартной, поскольку их основная задача - уничтожение особо важных объектов и средств ядерного нападения, а также подавление тылов. Максимальная дальность стрельбы самоходной пушки составляет около 50 километров. Впрочем, стрельбы "по прямому назначению" тоже состоялись: артиллеристы отработали одиночный огонь по тактическим целям фугасными снарядами, вес которых превышает 100 килограммов.

САУ 2С7М несет на себе самое крупное на данный момент орудие калибра 203 миллиметра, скорострельность - до трех выстрелов в минуту, угол атаки меняется от 0 до +60 градусов.


Алексей Иванов

10.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С7 Пион
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
09.04.2018
Калибр имеет значение. На что способна российская суперпушка "Малка"
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
17.04.2017
Спящая мощь: самое грозное оружие, ни разу не испытанное в бою
30.11.2011
Чем оснащен забытый род войск
13.08.2018
Почему НАТО боится российского ракетного комплекса "Искандер"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 04:17
  • 10
Чем грозят России новые санкции США по делу Скрипалей
  • 13.08 01:58
  • 1
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 01:34
  • 1
НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков
  • 13.08 00:04
  • 1
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 12.08 23:32
  • 13
ВКС РФ получили за три месяца более 30 самолетов
  • 12.08 22:24
  • 74
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 12.08 22:01
  • 36
Дорогой пролет
  • 12.08 21:20
  • 7
"Американцы такого еще не делали"
  • 12.08 18:47
  • 38
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
  • 12.08 18:14
  • 1
Как Россия и Америка раскрывают главные военные тайны друг друга
  • 12.08 17:33
  • 85
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 12.08 15:27
  • 1
Наталия Новикова: "Споры бактерий способны пережить полет на Марс"
  • 12.08 12:16
  • 3
Ростех создает «всевидящую» камеру на основе наноструктур
  • 12.08 11:35
  • 13
В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией
  • 12.08 10:59
  • 7
Нашлемная система ОКБ Микояна для летчиков победила в конкурсе "Авиастроитель года"