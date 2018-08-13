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13.08.2018
Российская газета

Ремонт автоматов и пулеметов Калашникова восстановили в Ираке

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Модернизация автоматов АК-74 и АК-74М
Модернизация автоматов АК-74 и АК-74М.
Источник: Концерн "Калашников", МО РФ

В Ираке восстанавливается ремонт автоматов и пулеметов Калашникова, зенитных установок, а также орудий полевой артиллерии.

В прошлом в этой стране с помощью Советского Союза и других дружественных государств была создана достаточно мощная для страны третьего мира военная промышленность. Так, был освоен выпуск практически всей номенклатуры стрелкового оружия. Производились ракеты, артиллерийские орудия, велась даже сборка танков Т-72.

Во время американской оккупации "освободители" сделали все, чтобы от наследия Саддама Хусейна не осталось камня на камне, и эта страна как можно больше попала в зависимость от заокеанской помощи.

Однако в Ираке понимали, что полная зависимость от США ничего хорошего не обещает, поэтому был взят курс на сотрудничество с другими странами, в первую очередь, с Россией. В нашей стране были приобретены боевые и транспортные вертолеты, комплексы ПВО, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", бронеавтомобили и тягачи. В настоящее время танковые подразделения осваивают новейшие Т-90С. Ожидаются поставки БМП-3М.

Кроме того, задействованы и внутренние резервы. Начался самостоятельный ремонт старой бронетехники. Судя по материалам, помещенным в Сети, местные оружейники в настоящее время стали восстанавливать автоматы и пулеметы Калашникова, крупнокалиберные ДШК.

Возвращаются к жизни зенитные установки ЗУ-23-2, ЗПУ-4, С-60, а также 152-мм пушки-гаубицы Д-20.

Все это оружие будет направлено в войска, которые в настоящее время заняты ликвидацией остатков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.


Алексей Моисеев

10.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Ирак
Россия
США
Продукция
БМП-3
БМП-3М
ПКМ
Солнцепёк
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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