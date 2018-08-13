Войти
13.08.2018
Российская газета

Почему в Сети высмеяли "новое мощное оружие" Украины

183
0
0
155-мм самоходная гаубица "Богдана"
Первый опытный образец разработанной на Украине 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" на шасси автомобиля КрАЗ.
Источник: Аппарат СНБО Украины и Юрий Бирюков

Пользователи интернета скептически отнеслись к новой украинской САУ "Богдана", о которой с гордостью рассказал секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Он, в частности, отметил, что "новое мощное оружие", пока, кстати, только проходящее испытание, обладает такими качествами, как мобильность, точность, дальность и высокая скорость ведения огня.

Секретарь СНБО особо обратил внимание на натовский калибр 155 миллиметров.

"Оружие такого калибра отсутствовало в наших ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной российской армии", - подчеркнул он.

Однако восторг Александра Турчинова разделяют не все.

В соцсетях уже отметили, что украинская разработка на самом деле недалеко ушла от немецкого прототипа 1941 года. Также пользователи считают, что при стрельбе из орудий столь крупного калибра на представленной колесной платформе может не только пострадать точность, но и даже перевернуться машина. Были и более нелицеприятные отзывы. Украинскую САУ, например, называли каракатицей, вызывающей смех.

Также пользователи предположили, что подобно новым украинским минометам "Молот", взрывающимся при стрельбе, "Богдана" тоже может представлять опасность для ВСУ. "Если украинские минометы по три своих солдата убивает, то это гаубица взвод положит", - написал один из них. Кроме того, в комментариях приводится сравнение новой САУ с автомобильным "чудо-оружием" террористов, причем не в пользу первой.

Между тем ранее сообщалось, что новая украинская САУ сильно уступает российской "Коалиции", сербской NORA B-52 и французской CAESAR.


Руслан Мельников

11.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Сербия
Украина
Франция
Продукция
B-52
Проекты
ИТ
Похожие новости
15.06.2018
Конец уходу пилотов: ВВС США запускает новые бонусы и льготы – заработает ли это в этот раз?
25.05.2018
Россия снова пытается дезинформировать Китай: Россия заявила, что завершила поставку в Китай ЗРК С-400. Однако грузовые суда еще в пути
24.04.2018
Интервью нового генерального директора Казанского вертолетного завода
16.04.2018
Военные новости: какой будет будущая армия США
27.03.2018
Спасибо, Путин! Или почему ракеты на атомной тяге — лучшая плохая идея на все времена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 04:17
  • 10
Чем грозят России новые санкции США по делу Скрипалей
  • 13.08 01:58
  • 1
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 01:34
  • 1
НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков
  • 13.08 00:04
  • 1
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 12.08 23:32
  • 13
ВКС РФ получили за три месяца более 30 самолетов
  • 12.08 22:24
  • 74
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 12.08 22:01
  • 36
Дорогой пролет
  • 12.08 21:20
  • 7
"Американцы такого еще не делали"
  • 12.08 18:47
  • 38
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
  • 12.08 18:14
  • 1
Как Россия и Америка раскрывают главные военные тайны друг друга
  • 12.08 17:33
  • 85
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 12.08 15:27
  • 1
Наталия Новикова: "Споры бактерий способны пережить полет на Марс"
  • 12.08 12:16
  • 3
Ростех создает «всевидящую» камеру на основе наноструктур
  • 12.08 11:35
  • 13
В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией
  • 12.08 10:59
  • 7
Нашлемная система ОКБ Микояна для летчиков победила в конкурсе "Авиастроитель года"