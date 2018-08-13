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13.08.2018
Российская газета

Новая украинская САУ оказалась старой бесперспективной разработкой

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155-мм самоходная гаубица "Богдана"
Первый опытный образец разработанной на Украине 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" на шасси автомобиля КрАЗ.
Источник: Аппарат СНБО Украины

Колесная украинская 155-мм САУ, которую продемонстрируют на параде в Киеве, как и предполагалось, создана на шасси автомобиля повышенной проходимости КрАЗ и не является чем-то передовым в военно-техническом отношении. Что, в принципе, было предсказуемо.

Уже около месяца назад "Русское оружие" писало об этом. Мы прогнозировали, что будет использован грузовик кременчугского завода, на котором открыто установят гаубицу.

Далее было отмечено, что такая техника за редким исключением очень часто встречается в государствах, не имеющих высокоразвитой военной промышленности. Соответствующее состояние ОПК в настоящее время мы видим на Украине. В нынешнем виде эта САУ существенно уступает не только колесному варианту российской самоходки "Коалиция" или сербской NORA B-52, но и более простой французской CAESAR.

Такое впечатление, что ее создали исключительно в пропагандистских целях, для того, чтобы в очередной раз "распилить" деньги и без того обедневших украинских налогоплательщиков. Кстати, они и сами это понимают. Демонстрация устаревшей еще до начала серийного производства самоходки вызвала глубокое разочарование среди украинских специалистов. Они ожидали, по крайней мере, появление аналога польской 155-мм самоходки "Краб", а им явили вариацию на тему старой украинской разработки, которая была прекращена в виду бесперспективности.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

10.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Сербия
Украина
Франция
Компании
АвтоКрАЗ
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