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13.08.2018
Российская газета

Ракета со спутниковой системой наведения создана в Сирии

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Источник: rg.ru

Оживающая сирийская военная промышленность продолжает радовать свои вооруженные силы новыми разработками. На этот раз объявлено, что в стране создана высокоточная ракета со спутниковой системой наведения. На странице Syr_Mil_Wik в Twitter появилось изображение мобильной установки, запускающей подобный боеприпас.

Как рассказал эксперт по сирийскому кризису Юрий Лямин, судя внешнему виду, существует большая вероятность, что перед нами - дальнейшее развитие сирийских реактивных систем залпового огня Khaibar-1.

"Пусковые установки этих РСЗО были выполнены на шасси коммерческих грузовых автомобилей. Они демонстрировались в ходе широкомасштабных учений сирийской армии летом 2012 года, - пояснил военный эксперт. - Эти РСЗО обладают дальностью около 100 км и предназначены для действий против Израиля. Есть предположения, что их создали на базе китайских реактивных снарядов WS-1\WS-1B. У них одинаковый калибр - 302 мм - и внешне они очень похожи - имеют такие же нескладывающиеся хвостовые стабилизаторы.

До начала гражданской войны Сирия с помощью Ирана и Северной Кореи сумела создать несколько ракетных систем. Например, по некоторым данным, благодаря содействию КНДР была организована сборка модернизированных ракет типа Scud и "Точка".

Иран помог организовать производство неуправляемой тактической ракеты Maysalun - копии иранской Zelzal-2. Также начался выпуск твердотопливной Tishreen, основой которой была Fateh-110. Пусковая установка была выполнена на шасси четырехосного грузовика".


Алексей Брусилов

10.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Израиль
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Проекты
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