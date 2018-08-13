Военный рассказал о "космических" возможностях истребителя МиГ-31

Российские сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 обладают поистине "космическими" возможностями, рассказал начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков в преддверии Дня военно-воздушных сил.

"Самолет МиГ-31 — непревзойденный боец по своим характеристикам. Наше подразделение занимается исследованием его возможностей. Полеты подразумевают выход в стратосферу, это требует дополнительного оборудования, экипировки", — приводит его слова "РИА Новости".

Военный добавил, что летчики во время полета на истребителях, как космонавты, видят закругление горизонта, а их скорость — вдвое больше скорости звука.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что МиГ-31, оборудованные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", заступили на дежурство над акваторией Каспийского моря с апреля 2018 года.