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13.08.2018
Известия.ru

Военный рассказал о "космических" возможностях истребителя МиГ-31

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Истребитель МиГ-31БМ
Истребитель МиГ-31БМ.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Российские сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 обладают поистине "космическими" возможностями, рассказал начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков в преддверии Дня военно-воздушных сил. 

"Самолет МиГ-31 — непревзойденный боец по своим характеристикам. Наше подразделение занимается исследованием его возможностей. Полеты подразумевают выход в стратосферу, это требует дополнительного оборудования, экипировки", — приводит его слова "РИА Новости".

Военный добавил, что летчики во время полета на истребителях, как космонавты, видят закругление горизонта, а их скорость — вдвое больше скорости звука.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что МиГ-31, оборудованные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", заступили на дежурство над акваторией Каспийского моря с апреля 2018 года.

 

11.08.2018
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