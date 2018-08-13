Японский флот наращивает мускулы

Эсминцы УРО типа "Мая" повысят боевой потенциал национальных ВМС

30 июля 2018 года Минобороны Японии на судоверфи "Исого кодзё" (г. Иокогама) провело церемонию присвоения названия и спуска на воду эсминца УРО "Мая" - головного корабля нового типа.

Данные корабли будут оснащены информационной системой ВМС США, позволяющей кораблям и самолетам действовать совместно в интересах ПВО в рамках единой системы "коллективной обороноспособности" (Cooperative Engagement Capability – СЕС).

Система CEC строится на стандартном наборе оборудования, типовом для видов носителей. Для кораблей это AN/USG-2, для самолетов ДРЛО E-2D, закупаемых Японией в США, – AN/USG-3. Каждый из участников CEC имеет возможность получать от всех остальных большой объем данных в режиме реального времени, причем без использования спутниковой связи. Это позволяет оценивать общую картину обстановки в воздухе и принимать решение об эффективном применении всех наличных сил и средств для отражения удара.

Системами СЕС уже оснащены самолеты ДРЛО E-2D и корабли ВМС США с комплексом "Иджис", которые постоянно несут дежурство в американских базах на территории Японии. Газета "Майнити" указывает, что, по мнению МО Японии, оснащение системами СЕС кораблей японских ВМС укрепит двустороннее сотрудничество.

Эсминцы УРО типа "Мая" также получат систему ПРО "Иджис" и в основном будут выполнять задачи обеспечения противоракетной обороны. Предусматривается оснащение кораблей ПУ для ракет-перехватчиков SM-3 Block IIA, совершенствование которых продолжается совместно Токио и Вашингтоном.

Передать ЭМ УРО "Мая" в состав ВМС страны планируется в марте 2020 года. Еще один такой корабль находится в стадии строительства, завершить которое предполагается в 2021 году. В результате количество эсминцев с системой ПРО "Иджис" в составе ВМС страны возрастет до восьми.

Из шести других кораблей с системой ПРО "Иджис", уже числящихся в составе ВМС, четыре были модернизированы и на них эти системы уже установлены. Переоборудование двух должно быть завершено в будущем году. Корабли ВМС Японии, оснащенные "Иджис", традиционно называются в честь гор. ЭМ УРО "Мая" назван в честь вершины Мая в горном хребте Рокко в префектуре Хёго, вблизи ВМБ Кобе.

ЖЕНЩИНЫ – ПОЛНОПРАВНЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ

О тактико-технических характеристиках ЭМ УРО "Мая" в СМИ сведения сообщаются скупо. Стандартное водоизмещение – 8200 т, длина – 170 м, ширина – 21 м. Главная энергоустановка – гибридная, в составе газовой турбины и электродвигателя.

Зато почти все СМИ отметили, что на "Мая" будет организован специальный кубрик для размещения женщин из числа команды. "Мая" станет первым кораблем в ВМС Японии, на котором с "самого начала строительства была выделена зона для кроватей, ванн и туалетов для женщин". Ожидается, что женщины составят около 10% из примерно 300 членов команды корабля.

В Японии – контрактная система набора военнослужащих. Но служба на кораблях специфична, поэтому, подписывая контракты, женщины предпочитают береговые подразделения. Как правило, это девушки без военного образования, и контракты подписываются на занятие рядовых и старшинских должностей.

Но есть среди девушек и такие, которые в наши дни сознательно рассматривают военную службу как выбор жизненного пути, в том числе и службу на кораблях. Они ставят целью получить военное образование и право на офицерские должности. Такие достаточно осознанно стремятся поступить в Национальную академию обороны Японии. В марте с.г. дипломы о ее окончании получили 474 выпускника. Из них 40 женщин. Такое соотношение сохраняется примерно с 1998 года.

Общее число женщин-военнослужащих с момента образования Сил самообороны Японии в июле 1954 года и до 1975 года выросло незначительно – до 3 тыс. человек. Это объясняется тем, что для этих лет характерны довольно высокие темпы роста экономики. Денежное содержание военнослужащих не могло конкурировать с ростом заработной платы в частном секторе.

Но с середины 1970-х годов в связи с "нефтяным кризисом" и по ряду других причин Япония вступила в период "умеренных темпов роста экономики". Военная служба стала более привлекательной, начался рост числа женщин-военнослужащих до примерно 10 тыс. человек к 1985 году. Рост продолжается, был временный провал, но он восстановился с 1998 года. По данным Белой книги об обороне Японии, на 31 марта 2018 года в Силах самообороны числилось 13 707 женщин, или 6,1% от общего состава.

МУЖЧИНЫ-ОТКАЗНИКИ

Экономический фактор является главным и в отношении к службе в армии среди юношей. Из выпуска с.г. 38 мужчин, получивших дипломы об окончании академии, отказались подписывать контракты на продолжение службы в ВС. Это их право, они имеют возможность продолжать образование в гражданских учебных заведениях или устраиваться на работу. Среди девушек таких не было.

В последние годы отказников насчитывается около 40 человек из 400–450 человек. Пик пришелся на 1991 год, когда подписывать контракты отказались 94 выпускника. Хотя в 1981 году таких был 51 человек. Газета "Майнити" объясняет это тем, что в эти годы в Японии наблюдалась "экономика мыльного пузыря", неоправданный рост инвестиций, что формировало благоприятную для выпускников академии обстановку на рынке труда.

Руководство академии, безусловно, стремится воспитательными мерами снизить число "отказников". Заявления об отказе подписывать контракт о продолжении службы выпускники подают заранее, за несколько месяцев до выпуска. С ними проводятся беседы.

Выяснилось, что из 47 человек, не подписавших контракты выпускников в 2018 году, 26 человек объяснили это тем, что нашли работу в других местах, например в компаниях частного сектора, 11 – проблемами со здоровьем, 6 – что намерены продолжить образование в других вузах, а 4 объяснили решение частными мотивами. Как можно видеть, преобладает экономический фактор. На вопрос, что их побудило сдавать экзамены именно в академию, ряд юношей откровенно признавались, что большое значение в объявлениях о наборе имели такие слова, как "бесплатное обучение" и "офицер".

Каких-либо репрессивных мер в отношении "отказников" не применяется. Если не считать, что с весны 2014 года академия не позволяет выпускникам, отказывающимся стать офицерами ВС, участвовать в общем построении, прохождении перед трибуной и других выпускных мероприятиях. В том числе и во встрече с премьер-министром – главнокомандующим ВС Японии, который ежегодно в марте выступает с напутственной речью перед выпускниками, поддерживая их выбор и ставя задачи.

МЕЧТА СБЫЛАСЬ

В марте 2018 года японские газеты опубликовали сообщение, что командиром 1-й флотилии эскортных кораблей ВМС Японии назначена капитан 1 ранга Рёко Адзума. Сообщение сопровождалось фотографиями с церемонии ее представления личному составу флотилии, проходившему на палубе самого крупного корабля ВМС Японии эсминца-вертолетоносца "Идзумо", флагмана флотилии.

Рёко Адзума окончила Национальную академию обороны Японии в 1996 году. Служила на кораблях, в том числе на двух – в должности командира корабля, а в январе 2015 года получила звание капитана 1 ранга. Сейчас в ее подчинении более тысячи человек. "Для меня это большая честь, но в еще большей мере и ответственность. Я не думаю, что в том, что я женщина, есть что-то особенное. Но я буду стремиться стать образцом для подражания для женщин-военнослужащих", – подчеркнула Адзума.

Николай Петрович Тебин – журналист-международник.