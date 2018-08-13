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13.08.2018
Независимое военное обозрение

Российское оружие в Армении

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Военнослужащий ВС Армении
Военнослужащий ВС Армении.
Источник: http://newsarmenia.am/

Об особенностях военно-технического сотрудничества Москвы и Еревана

Поставки вооружений в кредит - дело обычное. Такой способ практикуют практически все страны, вовлеченные в сферу военно-технического сотрудничества. Причины для этого могут быть разные, но обычно они сугубо политические: именно таким образом страна, предоставляющая государственный экспортный кредит на закупку производимых в этой же стране вооружений, свидетельствует о том, что страна – получатель кредита рассматривается в качестве если и не союзника, то очень близкого партнера, друга.

Именно такой долгие годы для России являлась Республика Армения (РА). Ереван получал от Москвы и политическую поддержку, и военную (включая и российскую военную базу), и экономические преференции. Достаточно четкой была и позиция Кремля по Нагорному Карабаху. Именно поэтому ни у кого не вызвало удивления, когда в 2015 году РФ согласилась предоставить РА крупный кредит – 200 млн долл. – на закупку вооружений. В прошлом месяце поставки, предусмотренные в рамках этого кредитного соглашения, вступившего в силу в феврале 2016 года, были завершены.

Армения получила пусковые установки РСЗО "Смерч", ПЗРК "Игла-С", комплексы радиотехнической разведки "Автобаза-М", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, бронеавтомобили "Тигр", ПТУРы 9М113М, гранатометы РПГ-26 и проч. Министр обороны РА Давид Тоноян отметил: "Вооружение, предоставленное по договору, современное, модернизированное, которого нет даже на вооружении России".

В последние годы в Закавказье был нарушен сложившийся баланс сил из-за роста военной мощи Азербайджана, который грозил возобновлением конфликта в Нагорном Карабахе. Поставки оружия из России помогут затормозить разрастание конфликта, приведя военное преимущество одной из сторон к примерному равенству.

Но не всем по душе военно-техническое сотрудничество Москвы и Еревана. Так, в докладе главы национальной разведки США Дэна Коутса "Всемирная оценка угроз" говорится, что "нежелание обеих сторон идти на компромисс, усиление давления со стороны, стабильная военная модернизация Азербайджана и приобретение Арменией нового российского оружия в 2018 году могут привести к крупномасштабным боевым действиям".

Возможно, этим обусловлены июльский визит премьер-министра РА Никола Пашиняна в Брюссель и его встречи на полях саммита НАТО с лидерами западных стран и генсекретарем альянса. На саммите Пашинян заявил, что Ереван является участником Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и он "видит Армению в этой организации и в этой системе безопасности". Премьер-министр считает РФ близким союзником, но надеется на развитие отношений как с Россией, так и с НАТО, Евросоюзом и США. Не упускается возможность обсуждения текущих региональных проблем в рамках реализации программы НАТО "Партнерство ради мира". При этом, как сообщают СМИ, армянская сторона будет включена в единую газотранспортную систему на Южном Кавказе и в "дорожную карту", где Армения рассматривается в стратегическом партнерстве с США и НАТО.

Изменение позиции Еревана заметили многие эксперты. Да и как не заметить арест генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, проходящего по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд, правда, согласился отпустить его под залог, но обвинения никто с него не снял. Как же так: говорить о приверженности интересам ОДКБ и тут же отправлять под арест генсека этой организации? Ведь можно было обсудить этот вопрос с остальными членами ОДКБ заранее и сначала прекратить полномочия Хачатурова на этой должности, а уже потом заключать под стражу. Ведь такие действия наносят удар по организации такой силы, с которым сравнится разве что прямая агрессия против членов ОДКБ. А тут еще и министр обороны РА Давид Тоноян, нахваливая российское оружие на встрече с журналистами, тут же добавляет, что хоть армяно-российские добрососедские отношения укреплены многими договорами, исключать пересмотр некоторых пунктов в этих документах в случае необходимости нельзя.

А может, надо поступать проще – не продавать современное вооружение в кредит, который зачастую, как показывает исторический опыт, не возвращается по экономическим причинам или и вовсе не признается, а поставлять его за "живые" деньги. Тогда все будет по-честному, без обид.             

10.08.2018
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принадлежат Независимое военное обозрение
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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
США
Продукция
9А52-2 Смерч
9М113
Игла ЗРК
Солнцепёк
Тигр
Тигр БА
Компании
ОДКБ
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