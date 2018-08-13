Электронное лассо для "Томагавков"

Как российские военные ученые победили американские "умные" ракеты с помощью их же бортовых радиовысотомеров

В начале 80-х годов прошлого века США развернули в ФРГ, Италии базы новейших крылатых ракет средней дальности "Томагавк", оснастили ими ударные корабли и подводные лодки ВМС. Наши штатные РЛС ЗРС Войск ПВО страны с трудом их обнаруживали из-за чрезвычайно малой эффективной поверхности рассеивания, полета на предельно малых высотах в режиме огибания рельефа местности в сплошной зоне помех от местных предметов поверхности земли. Всесильная Военно-промышленная комиссия (ВПК) при Совмине СССР поставила задачу науке и промышленности найти управу на "Томагавки". В этой работе активно себя проявил в тот период капитан Олег Корощупов. В 1979 году его, выпускника с красным дипломом Орджоникидзевского высшего зенитного ракетного командного училища ПВО имени генерала армии И.А. Плиева, назначили служить в 496-й учебный полк обеспечения образовательного процесса Военной инженерной радиотехнической академии ПВО имени Маршала Советского Союза Л.А. Говорова (ВИРТА ПВО). В полку оценили эрудицию, вдумчивость и технические способности лейтенанта, который обслуживал СНР-75М3 "Волхов" (ЗРК-75), и перевели служить инженером в научно-исследовательскую лабораторию академии на кафедру радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая и была определена головной в создании вооружения против "умных" крылатых ракет вероятного противника.

СЕКРЕТ РАЗГАДАН

Выход "Томагавка" в точку назначения обеспечивала корреляционная экстремальная навигационная система (КЭНС), в которую основным датчиком входил бортовой высокоточный импульсный радиовысотомер AN/APN-194, работающий непрерывно в течение всего полета до цели. Он действовал на излучение только вниз на подстилающую поверхность. Обнаружить это излучение штатными радиоэлектронными средствами ЗРС было невозможно. "Томагавки" могли за считаные минуты нанести удар по всей европейской территории нашей страны. Они нарушали ракетно-ядерный баланс в мире.

В 1984 году ВПК поставила задачу кооперации из 32 научных и промышленных предприятий Советского Союза разработать и испытать многофункциональный комплекс радиоэлектронного подавления радиовысотомеров крылатых ракет. Обнаруживать их по излучению бортового радиовысотомера и выдавать целеуказание ЗРС для уничтожения. Чрезвычайно ответственную научно-исследовательскую работу возглавила Харьковская радиотехническая академия ПВО и ее кафедра РЭБ, которой руководил доктор технических наук, профессор Дмитрий Цурский.

Как рассказал полковник запаса Олег Корощупов, в академию через третьи страны доставили BGM-109 "Томагавк", которая дизайном, качеством серийного производства вызвала невольное уважение. Русские военные инженеры и ученые изучили всю сложную и хитроумную начинку заморской новинки и предложили для обнаружения на дальности прямой видимости ракеты сигнала ее бортового радиовысотомера использовать высокочувствительный приемник сигналов, передавать координаты цели штатным средствам ЗРС для взятия на сопровождение и уничтожение, или подавить американский радиовысотомер сформированной хаотически импульсной помехой. В создаваемой боевой радиоэлектронной системе специалисты команды Дмитрия Цурского использовали такой алгоритм работы ракеты, что, как только радиовысотомер подавлен, он выключается и не подает данные в бортовую КЭНС. В этот момент по заложенной американцами логике включается барометрический бортовой высотомер, и ракета, чтобы не врезаться в препятствие на земле, за секунды поднимается на высоту 300 м и летит к цели без режима огибания рельефа местности, который возможен только с работающим радиовысотомером. В итоге на этой высоте "Томагавки" обнаруживали штатные средства ЗРС и уничтожали.

Капитан Олег Корощупов и ряд инженеров создали действующие макеты высокочувствительного приемного устройства сигналов американского радиовысотомера, а также средств подавления. Их испытали. И только после этого на полигоне Капустин Яр военным конструкторам была выделена специальная, закрытая от посторонних глаз и ушей охраняемая площадка, где с 1985 по 1988 год создавался полномасштабный макет многофункционального комплекса радиоэлектронного подавления. Государственные испытания показали его высокую эффективность.

На другой площадке полигона это устройство было встроено в ЗРК С-75. Боевые стрельбы по имитаторам "Томагавков" подтвердили, что дальняя граница зоны поражения крылатых ракет увеличилась в два раза по сравнению с возможностями штатного ЗРК. Высокопрофессиональный полигонный расчет одобрительно отозвался о созданной радиоэлектронной системе обнаружения и подавления американского радиовысотомера. Были подписаны все необходимые протоколы по испытаниям нового боевого радиоэлектронного средства. За эту разработку военных инженеров из Харьковской академии в 1990 году отметили премией Государственного комитета по высшему образованию "За лучшую научную работу, выполненную в вузах СССР". Майор Олег Корощупов получил патент на способ измерения дальности до крылатой ракеты и на соответствующее устройство.

Специалисты ВПК отметили: "В этой работе самое ценное заключалось в том, что впервые в мировой и отечественной практике в одном изделии удалось совместить локатор и систему радиотехнической разведки и от них передавать информацию на соответствующий КП для принятия решения на уничтожение воздушной маловысотной малоразмерной цели. Информация от этих каналов в пассивном режиме объединялась на уровне первичной обработки и давала эффект увеличения дальности обнаружения, уменьшения времени поиска и уничтожения "Томагавков".

В последующем эта система радиотехнической разведки против "умных" американских "Томагавков" была, возможно, использована при создании новых российских комплексов ПВО.

ОФИЦЕР - ПРОФЕССОР

Военный инженер и конструктор, офицер Олег Корощупов в знаменитой радиотехнической академии ПВО в Харькове окончил адъюнктуру. Был назначен старшим научным сотрудником, читал слушателям лекции по радиолокации, готовил к защите диссертацию. Однако неожиданно из Киева в 1992 году пришло распоряжение ВАК Украины представлять авторефераты диссертаций на украинском языке. Переводчик за два часа не смог перевести с русского на украинский язык даже наименование научной темы. В украинском языке не нашлось нужных слов и технических терминов.

Огульная украинизация не позволила получить в Незалежной заслуженную ученую степень и вынудила подполковника Олега Корощупова в 1994 году из Харьковского военного университета (ранее – ВИРТА ПВО) с немалым трудом перевестись служить во Владикавказское училище Внутренних войск МВД России преподавателем информатики. Лишь в 1998 году в Военной академии ПВО (ныне ВКО) имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Твери он блестяще, по оценке ученых-экспертов, защитил свою диссертацию, которая базировалась на натурном эксперименте созданного образца боевой техники.

В отзыве на эту диссертацию отмечено: "РЛС со встроенным каналом радиотехнической разведки способна сосредоточить энергетику в направлении крылатой ракеты без непроизводительного поиска по направлению. Несомненный интерес представляют результаты поиска и разработки методов функционального поражения крылатых ракет по информации об излучениях их бортовых радиовысотомеров…"

После этой защиты полковника Олега Корощупова назначили заместителем начальника Северо-Кавказского военного института Внутренних войск по научной работе. Он написал ряд учебников и учебных пособий, монографию, подготовил двух кандидатов наук, за плодотворную научную деятельность ему присвоили высокое ученое звание "профессор" по кафедре "Прикладной математики и информатики", а в 2003 году он стал почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации.

Особенно стоит подчеркнуть, что офицер Внутренних войск Олег Корощупов в те сложные годы службы участвовал в составе подразделения института, как оперативного резерва МВД РФ, в боевых операциях в Чечне и других регионах Северного Кавказа. Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.

Карьера у офицера сложилась. Он четыре года служил в Москве заместителем начальника НИИ Внутренних войск. В 2005 году его за вклад в военную науку избрали членом-корреспондентом Академии военных наук. В 2007 году он уволился в запас.

Кандидату технических наук, профессору, полковнику Олегу Корощупову предлагали различные должности в науке, оборонке. Однако незабываемая для него работа по "Томагавкам" определила выбор, и он пришел на работу ученым секретарем в радиолокационный НИИДАР, в котором в этом году встретил свое 60-летие.

Александр Георгиевич Троян – журналист