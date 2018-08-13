"Руслана" не ждите

Москва по численности военно-транспортной авиации уступает Вашингтону, а скоро может уступить и Пекину

Военно-транспортная авиация решает целый ряд важнейших задач. Она осуществляет перевозки личного состава и грузов в интересах не только ВКС, но и ВС в целом внутри страны и за ее пределами. Она также обеспечивает переброску, а при необходимости и десантирование парашютным способом частей ВДВ и спецназа. Она же обеспечивает функционирование специальной авиации, созданной на основе транспортных самолетов.

СТРУКТУРА

Командование ВТА ВКС РФ включает 12-ю авиадивизию со штабом в Твери и 18-ю со штабом в Оренбурге. В их составе шесть военно-транспортных авиаполков (втап). В 12-й дивизии это 334-й втап (Псков), 196-й втап (Тверь, аэродром Мигалово; единственный авиаполк, в составе которого остались самолеты Ан-22 "Антей"), 566-й втап (Сеща, Брянская область; единственный авиаполк, оснащенный самолетами Ан-124 "Руслан"). В 18-й дивизии - 117-й втап (Оренбург), 235-й втап (Ульяновск), 708-й втап (Таганрог).

Кроме того, на аэродроме Северный г. Иваново дислоцирован единственный в ВКС РФ 144-й полк самолетов ДРЛО семейства А-50, созданных на базе Ил-76. В полку имеется 17 А-50, в том числе 3–4 модернизированных А-50У, а также один воздушный командный пункт (ВКП) Ил-22М, который создан на базе самолета Ил-18. На аэродроме Чкаловский Московской области дислоцируется 8-я авиадивизия особого назначения.

Также в ВКС имеется пять смешанных транспортных авиаполков – по одному в каждом из военных округов (базируются в городах, где размещены штабы округов) и в составе Дальней авиации. В Западном военном округе (ВО) – 33-й полк (аэродром Левашово, Санкт-Петербург), в Южном ВО – 30-й полк (аэродром Центральный, Ростов-на-Дону), в Центральном ВО – 390-й полк (аэродром Кольцово, Екатеринбург), в Восточном ВО – 257-й полк (аэродром Большой, Хабаровск).

На аэродроме Шагол в Челябинской области, на аэродромах Балашов и Ртищево Саратовской области развернуты соответственно 221, 205 и 217-я учебная авиабазы. Некоторое количество транспортных и специальных самолетов имеется в составе 929-го Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) в Ахтубинске Астраханской области и 610-го центра боевого применения и переучивания летного состава ВТА (аэродром Северный, Иваново).

АВИАЦИОННЫЙ ПАРК

Всего в перечисленных соединениях и частях ВКС РФ имеется около 20 самолетов ДРЛО А-50 (У), более 20 специальных самолетов Ил-20 и Ил-22, около полутора десятков тяжелых транспортных самолетов Ан-124 и Ан-22, примерно 90 средних Ил-76 и примерно 40 Ан-12, примерно 120 Ан-26, Ан-72, Ан-140, Ан-148 и L-410, а также до 40 вертолетов Ми-8 и Ми-26.

Для сравнения можно сказать, что ВВС США имеют сегодня в строю (без учета машин на хранении) 47 самолетов ДРЛО Е-3 (из них 16 формально числятся "общенатовскими"), около 250 специальных самолетов (ВКП, РЭР, РЭБ, связи и ретрансляции, разведки и наблюдения, спасательных, спецназовских), 53 тяжелых транспортных самолета С-5, 222 средних С-17, около 300 С-130, около 150 легких и средних транспортных и пассажирских самолетов других типов, 44 конвертоплана CV-22В, свыше 100 спасательных вертолетов. Таким образом, на фоне американцев мы выглядим весьма печально.

Над ВВС НОАК по количеству транспортных и специальных самолетов ВКС РФ пока имеют небольшое превосходство, но скоро оно будет утрачено. Много транспортных самолетов имеется в ВВС Индии, Франции, Бразилии, еще ряда стран, но там это в основном средние и легкие самолеты. Однако дело ведь не в количестве как таковом, а в том, какие задачи этим количеством предполагается решать.

Огромные размеры американской транспортной авиации объясняются глобальностью задач, стоящих перед ВС США, тем более что все эти задачи решаются за пределами Северной Америки. У нас такого размаха вроде бы нет, хотя, как показывают события в Сирии, он вполне может рано или поздно появиться. Но и размер собственной страны в совокупности с конфигурацией российской территории (сильно вытянута в широтном направлении в отличие от почти квадратных США) и труднодоступностью большей ее части требует наличия очень большой ВТА. У нас между пунктом А и пунктом Б может быть 6–7 тыс. км внутри собственной территории, причем пункт Б вполне может находиться в таком месте, куда в прямом смысле "только самолетом можно долететь". Поэтому 250 транспортных самолетов (из которых к тому же больше половины – средние и легкие) нам мало, тем более что большинство из них (все Ан-12 и Ан-22, значительная часть Ил-76 и Ан-26) сильно устарели. К тому же ВТА у нас очень странно размещена по территории страны – на гигантские Сибирь и Дальний Восток, которые почти целиком представляют собой труднодоступные районы, приходится единственный 257-й транспортный полк с 12 устаревшими средними самолетами Ан-12 и 5 Ан-26, дислоцированный к тому же в крайнем юго-восточном "углу" данного суперрегиона! Крупнейшие в мире ВДВ РФ также требуют гораздо большего количества более современных транспортных самолетов.

ПРОБЛЕМА С ЗАВОДАМИ

Ситуация усугубляется тем, что военно-транспортными самолетами занималось в СССР в первую очередь ОКБ Антонова – единственное авиационное ОКБ, которое размещалось не в Москве. К сожалению, находится оно в Киеве. Понятно, что в нынешней ситуации уже невозможно реализовать никакие совместные проекты, главным из которых был Ан-70. Единственный самолет этого типа, поступивший на вооружение ВВС Украины, почти наверняка единственным и останется. Более того, проблематичным становится техническое сопровождение уже имеющихся Ан.

В первую очередь речь идет о крупнейшем в мире серийном транспортном самолете Ан-124. Большая часть самолетов этого типа находится в распоряжении коммерческих авиакомпаний, которые успели заработать очень большие деньги на перевозках по всему миру крупногабаритных грузов. Причем главным источником доходов была перевозка войск и техники НАТО в Афганистан и из него. Сокращение масштабов афганской операции и одновременный разрыв между Россией и Украиной почти уничтожили этот источник. Возникают теперь проблемы и с обслуживанием военных Ан-124, вряд ли России удастся наладить их отдельное производство, сколько бы об этом ни говорили различные официальные и не совсем официальные лица.

Россия чуть было не лишилась и производства своего основного транспортного самолета – Ил-76. В СССР оно велось на Ташкентском авиазаводе, который в независимом Узбекистане вполне ожидаемо развалился. К счастью, оснастку и персонал завода удалось вывезти в Ульяновск, где в настоящее время разворачивается производство модернизированного Ил-476. Эти самолеты тем более необходимы потому, что на их основе создаются заправщики и самолеты ДРЛО, которых у нас очень мало.

Со специальной авиацией дело обстоит еще хуже, чем с собственно военно-транспортной. Как было показано выше, по количеству специальных самолетов мы отстаем от США в семь раз, причем здесь еще не учтены заправщики (у нас они относятся к Дальней авиации), с которыми все совсем плохо (там наше отставание является 25-кратным!). К тому же Ил-20 и Ил-22 устарели даже сильнее, чем Ан-12. Если учесть с обеих сторон еще и морскую авиацию, а также машины, находящиеся на хранении, то для России соотношение станет еще более печальным. Нехватка специальных самолетов заметно снижает эффективность боевой авиации, то есть отчасти обесценивает усилия последних лет по ее восстановлению.

Кроме потери ОКБ Антонова проблемой для "транспортников" является практически полный развал в России пассажирского авиастроения, которое было отдано на откуп рыночной стихии, в результате чего ожидаемо и очень быстро задавлено Boeing и Airbus. При этом пассажирское и транспортное авиастроение очень тесно связаны. Более того, из-за описанных выше географических особенностей России пассажирское авиасообщение не может быть сферой чисто коммерческой. Это на самом деле стратегическая отрасль экономики, обеспечивающая единство страны.

К сожалению, в решении данной проблемы от военных почти ничего не зависит. Они могут только говорить (или кричать) о своих потребностях. Решать же проблему должны Кремль и правительство путем восстановления (или даже создания с нуля) производства необходимых ВКС транспортных и специальных машин.

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.