"Слойка Сахарова": как в СССР создавали водородную бомбу

65 лет назад водородная бомба была испытана в СССР

Ровно 65 лет назад, 12 августа 1953 года, в СССР впервые испытали водородную бомбу - страшное оружие, которое, тем не менее, сыграло свою роль в сохранении мира. В принцип его создания легли идеи, изложенные ученым-физиком Андреем Сахаровым, впоследствии ставшего одним из ярких символов диссидентского движения в Советском Союзе.

"На днях в Советском Союзе в испытательных целях был произведен взрыв одного из видов водородной бомбы. Испытание показало, что мощность водородной бомбы во много раз превосходит мощность атомных бомб", - такое сообщение 20 августа 1953 года появилось в "Правде".

Был конец лета, советские люди были заняты своей повседневной жизнью - прошло всего несколько месяцев со дня смерти Иосифа Сталина, страна вступала в новую послесталинскую эпоху. Однако военное противостояние между бывшими союзниками - СССР и США - не прекратилось, а вспыхнуло с новой силой. Мир ожидал новой войны, возможно, более страшной, чем предыдущие, и новое грозное оружие должно было - так, по крайней мере, надеялись ее создатели - сохранить мир.

Новое оружие - водородная бомба, над которой трудились выдающиеся советские ученые-физики. Она была названа РДС-6. Страна овладела военными технологиями, которые еще совсем недавно казались немыслимыми.

Успех в создании водородной бомбы последовал за успехом в создании атомной - ее испытание прошло в СССР в 1949 году. Но останавливаться было нельзя - спустя год президент США Гарри Трумэн подписал меморандум о создании более мощного и совершенного оружия.

О том, что бывшие союзники ведут работу над термоядерной программой, в СССР узнали из разных источников: намеки на это появлялись как в открытой печати, так и подтверждались данными разведки. Правда, когда один из советских физиков спросил о "сверхбомбе", у датского физика Нильса Бора, он, казалось, не сразу понял, о чем идет речь, и предположил, что создание бомбы из "нового вещества" кажется ему "нереальным".

При этом в СССР думали иначе - в конце 1945 года после войны коллектив ученых под руководством выдающегося физика Якова Зельдовича написал первые предложения по термоядерной тематике. Эта тема интересовала и молодого физика Андрея Сахарова, который в 1948 году выполнил свою первую работу по исследованию термоядерного синтеза.

В этом же году Сахаров приходит в своих изысканиях к первым революционным идеям, которые впоследствии станут основой для создания водородной бомбы.

Речь шла о знаменитой "слойке Сахарова", где в качестве одного из основных материалов для бомбы использовался дешевый уран 238. Основным источником энерговыделения в "слойке" стал процесс деления ядер U-238 термоядерными нейтронами, писали ученые.

Об предложениях Сахарова было доложено главному политическому куратору советского атомного проекта Лаврентию Берия. Тот идею одобрил, так как ученые весьма наглядно объяснили ему принцип работы "слойки". В 1950 году Сахаров начал работать в коллективе физика Игоря Тамма над созданием первой советской "сверхбомбы".

Работы шли ускоренными темпами, о чем свидетельствуют постоянные отчеты ученых своему грозному куратору Берии. В ноябре 1952 года собственную водородную бомбу испытали США - ее мощность в 1000 раз превосходила мощь бомбы, сброшенной на Хиросиму. Однако несмотря на это, американская бомба была бесполезна в качестве боевого оружия - она не годилась для транспортировки, так как обладала огромным весом.

Вместе с тем американские испытания обеспокоили Сталина, который проявлял к работе над РДС-6 активный интерес - по иронии судьбы первые испытания бомбы должны были состоятся в марте 1953 года, именно этот месяц стал последним для советского лидера.

"Для всех людей на земле это был год смерти Сталина и последовавших за ней важных событий, приведших к большим изменениям в нашей стране и во всем мире. Для нас на объекте это также был год завершения подготовки к первому термоядерному испытанию и самого испытания", - писал в своих воспоминаниях сам Сахаров.

В июне 1953 года Берия, власть которого после смерти Сталина только окрепла, подписал постановление о программе испытаний РДС-6.

А незадолго до них в "Правде" появилось заявление правительства СССР, которое на современном языке можно вполне назвать "троллингом": "Правительство считает необходимым доложить Верховному Совету, что Соединенные Штаты не являются монополистами и в производстве водородной бомбы".

Испытания бомбы прошли на Семипалатинском полигоне - он состоялся в 7 часов 30 минут - мощный взрыв оглушительной силы был слышен за много километров. "Я сорвал очки и, хотя меня ослепила смена темноты на свет, успел увидеть расширяющееся огромное облако, под которым растекалась багровая пыль. Затем облако, ставшее серым, стало быстро отделяться от земли и подыматься вверх, клубясь и сверкая оранжевыми проблесками. Постепенно оно образовало как бы "шляпку гриба". С землей его соединяла "ножка гриба", неправдоподобно толстая по сравнению с тем, что мы привыкли видеть на фотографиях обычных атомных взрывов", - так описывает этот страшный и грандиозный одновременно момент в своих воспоминаниях академик Сахаров.

Многие годы спустя Сахаров станет одним из символов диссидентского движения в СССР и на долгие годы отправится в ссылку в Горький.

Однако, критикуя действия Политбюро и с рассуждая о проблемах советской системы, он всегда будет считать, что поступил правильно, когда стал одним из главных отцов водородной бомбы:

"Сегодня термоядерное оружие ни разу не применялось против людей на войне. Моя самая страстная мечта (глубже чего-либо еще) - чтобы это никогда не произошло, чтобы термоядерное оружие сдерживало войну, но никогда не применялось".

Отдел "Армия"