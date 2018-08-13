"Им нас не догнать": зачем Америке Космические силы

Появятся ли у США Космические силы к 2020 году

США вплотную подошли к созданию нового вида войск, предназначенного для действий в околоземном пространстве, - Космических сил. "Газета.Ru" разобралась, как будут соотноситься возможности нового американского формирования и созданных в 2015 году ВКС России.

Вечером 9 августа вице-президент США Майк Пенс в Пентагоне представил план американского президента Дональда Трампа по созданию нового вида вооруженных сил США - Космических войск. Несмотря на то что идея встречает сопротивление и в кабинетах самого Пентагона, и в обеих палатах американского парламента, Пенс заявил, что в структуре ВС новый вид войск появится уже к 2020 году.

В то же время на недавно состоявшейся конференции в Хантсвилле (штат Алабама) глава Агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Сэмюэль Гривс представил эскиз развертывания в околоземном пространстве новых средств разведки - так называемого слоя сенсоров, что, по мнению генерала, должно резко повысить боевые возможности ПРО США.

Специалисты по вопросам противоракетной обороны в Пентагоне, а также ярые сторонники усиления ПРО в Конгрессе США жаждут резкого увеличения возможностей ВС США в области противоракетной обороны.

Директор Агентства по ПРО США генерал Сэмюэль Гривс в Хантсвилле представил свое видение системы противоракетной обороны США и того, как должен выглядеть развернутый в космосе слой сенсоров.

Сенсоры против ракет

Как ранее писала "Газета.Ru", американцы уже давно хотят развернуть в космосе новые средства разведки (слоя сенсоров, в соответствии с терминологией, принятой в США).

Этот слой рассматривается как существенный элемент модернизированной противоракетной обороны и важное структурное звено в защите космических активов США (так американцы зачастую называют свою орбитальную группировку космических аппаратов).

По мнению экспертов США, точка зрения на ПРО и космос в целом в Соединенных Штатах за последнее время фундаментально изменилась. Околоземное космическое пространство раньше было неоспариваемой областью, подчеркивают в военном ведомстве США. Теперь это, считают специалисты Пентагона, далеко не так.

Вместе с тем идея разместить слой датчиков (средств разведки) в космосе была критической частью американской национальной программы ПРО для прошлых пяти администраций. Эти сведения ранее озвучивал руководитель проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований (Вашингтон) Томас Карако.

Однако до практической реализации дело так и не доходило.

В целом, американская идея сводится к разработке базирующегося в околоземном космическом пространстве сенсорного слоя ПРО, который предназначен для обеспечения высокой точности сопровождения межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет средней дальности на всех этапах траектории полета, начиная со старта и активного участка.

По мнению Гривса, слой сенсоров в том числе должен обеспечить надежное обнаружение и сопровождение перспективных гиперзвуковых целей, летящих на высотах существенно ниже обычных баллистических объектов.

Замминистра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин заявил, что

в настоящее время гипотетические противники США - Китай и Россия - бросают вызов оперативной устойчивости орбитальной группировки США. "А она критически важна для любого из наших способов вести военные действия", - добавил он.

Глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США генерал Джон Хайтен сказал, что в настоящее время космические активы США представляют собой совокупность "ограниченно боеспособных, очень дорогих, очень уязвимых систем, которые были разработаны и развернуты в эру, когда у США действительно не было противников в космосе".

США и Россия - кто впереди

Совокупность этих факторов расценивается российским экспертным сообществом как тот факт, что США приближаются к созданию Космических сил, однако здесь весь вопрос упирается в сроки реализации проекта.

Как ранее писала "Газета.Ru" , сенат и палата представителей США уже согласовали проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны". По мнению американских экспертов, он может подготовить почву для создания шестого вида вооруженных сил США, предназначенного для действий в околоземном космическом пространстве.

В таком случае неизбежно возникает вопрос - как будут соотноситься боевые и оперативные возможности нового вида ВС США и российских ВКС, решающих примерно аналогичные задачи.

"В настоящее время вопросами ВКО (воздушно-космической обороны - прим. ред.) в США занимается, в основном, Объединенная система аэрокосмической обороны США и Канады - НОРАД", - пояснил "Газете.Ru" экс-замначальника Военно-научного комитета ВВС полковник Сергей Волков.

По словам эксперта, в основном эта система замкнута на решение задач СПРЯУ - предупреждения о ракетно-ядерном ударе.

Поэтому системы ВКО РФ и США принципиально разные. Задачи ПВО территории США в настоящее время решает только истребительная авиация. Аналога нашим радиотехнических войск в ВС США нет даже в первом приближении.

Какие-либо группировки американских зенитных ракетных войск развернуты только за пределами национальной территории США на период выполнения ими боевых задач в ходе локальных конфликтов.

Как считает собеседник "Газеты.Ru", американцам в сфере ВКО необходимо практически заново создавать единое информационное пространство и единое командование.

Что касается ВС РФ, напоминает Волков, то вопросы ракетно-космической обороны находятся в нашей армии в одних руках. Это касается системы предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, противокосмической обороны, и, собственно, противоракетной обороны.

"В ВС РФ все это уже давно работает в едином автоматизированном цикле. У нас есть армия ПВО/ПРО особого назначения, то есть мы объединили как стратегическую, так и нестратегическую систему ПРО, а также и ПВО, а наша система предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства в настоящее время охватывает практически весь земной шар", - рассказал Волков.

Что касается возможностей отечественной системы предупреждения о ракетном нападении, то еще в 1989 году, напомнил специалист, был проведен следующий эксперимент. В космос были запущены металлические шары 5, 10, 15 см в диаметре. Американцы тогда смогли увидеть только 15 см шары. Объекты диаметром 5 и 10 см они вообще не видели. А отечественная система ПРН обнаруживала и устойчиво сопровождала шары всех трех диаметров.

"У нас генеральный каталог космических объектов примерно в полтора раза больше, чем в Соединенных Штатах", - рассказал специалист. То есть ВКС РФ ведет наблюдение за гораздо большим количеством космических объектов.

Единство управления в современных армиях ПВО и ВВС ВКС РФ обеспечивает и единство воздушно-космической обороны, считает Сергей Волков. К примеру, в настоящее время ЗРС С-400 решают в том числе и проблемы нестратегической ПРО. В ближайшем времени на вооружение зенитных ракетных войск будет принята ЗРС С-500. А она уже сможет поражать объекты в ближнем космосе, то есть на высоте около 200 км, напоминает эксперт.

Самолеты МиГ-31БМ, стоящие на оснащении ВКС сегодня, фактически являются противоракетными комплексами, полагает эксперт. И они же могут решать задачи по уничтожению космических аппаратов на низких орбитах от 180 до 200 км.

"То есть уже сегодня армии ВВС и ПВО фактически представляют собой армии воздушно-космической обороны", - считает специалист.

Чего именно хотят США?

В мировом экспертном сообществе очень много говорится о необходимости создания единого информационного пространства в ходе строительства ВКО. "Однако в Войсках ПВО как в виде Вооруженных сил оно было создано уже 35 лет назад. Это произошло в 1980-х годах, когда было осуществлено объединение информации от системы ПРН с информационной составляющей ПВО на базе Московского округа ПВО", - напоминает Сергей Волков.

По его мнению, в ВКС РФ уже организационно представлены все силы и средства, выполняющие боевые задачи в сфере воздушно-космической обороны, включая РЭБ и лазерное оружие. Все это сосредоточено в одних руках - в руках командиров и командующих, действующих по единому замыслу и плану.

"Пока намерения американцев, на мой взгляд, в достаточной мере неясны. То ли они собираются создавать новый вид вооруженных сил США, о чем уже немало говорили раньше и продолжают говорить в настоящее время. Или же они собираются каким-то образом совершенствовать воздушно-космическую и в том числе собственно противовоздушную оборону континентальной части США в рамках существующих структур ВС США",

- сказал "Газете.Ru" экс-начальник Главного штаба Войск ПВО генерал-полковник авиации Игорь Мальцев.

"Но самое главное, - подчеркивает военачальник, - эпоха, когда США были надежно прикрыты двумя океанами и мы могли достать Соединенные Штаты только из космоса или через космос, давно завершилась".

"Достаточно сказать, если мы разместим на Чукотке достаточное количество современной ударной авиации, то мы и без космоса сможем держать под прицелом значительную часть континентальной территории и США. То есть сегодня мы вполне сможем справиться и без космоса", - уверен Игорь Мальцев.

Усилия американцев по совершенствованию воздушно-космической обороны являются свидетельством того, что они отстали в развитии собственной противовоздушной и противоракетной обороны, считает военачальник.

"Сегодня Вашингтон по всему миру пытается расставить свои противоракетные объекты. На мой взгляд, это уловка. Объекты предназначены не столько для ПРО, сколько чтобы в удобный момент заменить в универсальных пусковых установках противоракеты на средство первого удара - крылатые ракеты", - полагает генерал-полковник Мальцев.

"А в плане организации ПВО/ПРО своего континента американцы упустили время. Если они думают, что современную систему воздушно-космической обороны государства можно сделать по принципу тяп-ляп, то наша страна на создание подобной системы потратила огромные средства и строила ВКО не один десяток лет.

Аналогов российской системе в настоящее время нет, и по всей видимости, они не скоро появятся. Им никогда нас в этом деле не догнать", - уверен экс начальник Главного штаба ПВО.

По мнению собеседника "Газеты.Ru", систему ВКО государства нельзя создать путем механического соединения какого-то набора сил и средств.

Михаил Ходаренок