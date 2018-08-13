Эксперт: российские двигатели на "Русланах" превзойдут украинские

Авиационный комплекс имени Ильюшина планирует получить модернизированную версию тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан" к 2022 году, следует из закупочных материалов компании.

В годовом плане закупок концерна размещена информация о выполнении составной части опытно-конструкторской работы "Переоборудование самолета Ан-124-100 (ВТА) в облик Ан-124-100М (ВТА), аэродромное обеспечение и испытания". Работы оцениваются в 3,45 млрд рублей. Закупка предусматривается у единственного исполнителя - АО "Авиастар СП". Срок исполнения договора - декабрь 2021 года.

Ан-124 "Руслан" - один из самых грузоподъемных самолетов в мире (до 120 тонн). Его разработали в первой половине 1980-х годов в Опытно-конструкторском бюро Антонова (сейчас на Украине) совместно с ведущими советскими научно-исследовательскими институтами, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.

В конце июля этого года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в России до 2027 года начнут разрабатывать новый сверхтяжелый самолет на замену "Руслану". При этом, по его словам, парк имеющихся Ан-124 при модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и замене украинских двигателей Д-18 на российские Д-35 может эксплуатироваться до 2050 года.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение, что российским производителям вполне под силу замена украинских двигателей.

"У нас уже был опыт замещения украинских двигателей. Мы заместили вертолетные двигатели украинского производства ТВЗ-117 - теперь они выпускаются у нас под маркой ВК-2500, мы заменили двигатели, которые поставляются на фрегаты и корветы - их собирает рыбинское предприятие "Сатурн". То есть опыт такой существует. Мало того, когда произошло подобного рода импортозамещение, то получились двигатели, которые по своим характеристикам оказались даже лучше. Поэтому, если такая задача поставлена - найти замену Д-18 со всеми сопутствующими: с топливной системой, с автоматикой - то, думаю, наш исполнитель справится с этой задачей. И сделает двигатели не только не хуже, а даже лучше по качеству", - сказал Алексей Леонков.