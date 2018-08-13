Индонезия гарантирует закупку российских самолетов Су-35

Министерство обороны Индонезии заявило, что дело о закупке российских самолетов Сухого Су-35 не зайдет в тупик

Министерство обороны Индонезии заявило, что дело о закупке российских самолетов Сухого Су-35 не зайдет в тупик. Если все пойдет по плану, то в этом месяце Индонезия планирует подписать дополнительное соглашение, сообщает Sindonews.

"Мы надеемся, что в скором времени в нашей стране появятся сверхсовременные самолеты", - заявили в министерстве обороны.

В феврале 2018 года Индонезия подписала контракт на закупку 10 боевых самолетов. Ожидается, что первые самолеты могут быть доставлены в Индонезию в августе 2019 года.

В Министерстве обороны Индонезии заявили, что в отношении США нет никаких проблем. "У нас нет врагов. Мы сотрудничаем с США и также планируем приобрести у них пять военно-транспортных самолетов C-130 Геркулес", - говорится в заявлении.

Напомним, США негативно отнеслись к покупке Индонезией российской военной техники. Ранее министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто заявил, что в настоящее время Индонезия ожидает отмену санкций США.