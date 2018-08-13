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13.08.2018
ИА Regnum

Индонезия гарантирует закупку российских самолетов Су-35

Разделы: Авиация
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Истребители Су-35С
Истребители Су-35С.
Источник: Николай Енин / wizarden.ru / vk.com

Министерство обороны Индонезии заявило, что дело о закупке российских самолетов Сухого Су-35 не зайдет в тупик

Министерство обороны Индонезии заявило, что дело о закупке российских самолетов Сухого Су-35 не зайдет в тупик. Если все пойдет по плану, то в этом месяце Индонезия планирует подписать дополнительное соглашение, сообщает Sindonews.

"Мы надеемся, что в скором времени в нашей стране появятся сверхсовременные самолеты", - заявили в министерстве обороны.

В феврале 2018 года Индонезия подписала контракт на закупку 10 боевых самолетов. Ожидается, что первые самолеты могут быть доставлены в Индонезию в августе 2019 года.

В Министерстве обороны Индонезии заявили, что в отношении США нет никаких проблем. "У нас нет врагов. Мы сотрудничаем с США и также планируем приобрести у них пять военно-транспортных самолетов C-130 Геркулес", - говорится в заявлении.

Напомним, США негативно отнеслись к покупке Индонезией российской военной техники. Ранее министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто заявил, что в настоящее время Индонезия ожидает отмену санкций США.

10.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ИА Regnum
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Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
C-130
Су-35
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