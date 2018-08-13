Робот наведет авиацию с высокой точностью

Офицеров-авианаводчиков хотят заменить искусственным интеллектом

Профессия авианаводчика перестанет быть самой опасной в Вооруженных силах. На смену рискующим жизнью офицерам придет специальный роботизированный комплекс. Минобороны уже приняло принципиальное решение о его создании. Комплекс будет состоять из наземного робота и беспилотника. Сейчас в ведомстве разрабатывают его тактико-технические характеристики и определяют платформы-носители. Робот, оснащенный искусственным интеллектом, должен с высокой точностью наводить авиацию даже на точечные цели на поле боя. Эксперты считают, что это повысит эффективность авиаударов и поможет лишний раз не подвергать жизни военнослужащих опасности.

В Минобороны "Известиям" рассказали, что концепция роботизированного авиационного наводчика разрабатывается Воздушно-космическими силами (ВКС). У наводчика будет две составляющих — наземная и воздушная. Для действия в первом эшелоне сухопутных войск специальное электронное оборудование робота разместят на гусеничной платформе. Комплекс получит и воздушные носители — беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Сейчас в ВКС решают, какой именно из отечественных беспилотников лучше всего подходит на эту роль.

Во время боя роботы-наводчики будут работать самостоятельно, точнее, при минимальном вмешательстве операторов. Оно потребуется только в случае возникновения сложных нештатных ситуаций.

Воздушные и наземные роботы получат оборудование разведки и наведения. Штатная аппаратура сможет обнаружить цель, определить ее параметры и сообщить координаты в командный пункт или на самолеты ВКС. В состав оборудования войдет лазерный дальномер, видеокамера высокого разрешения, тепловизор и навигационная система.

Робот определит, какая цель находится перед ним — танк, пулеметная огневая точка, артиллерийская система или зенитно-ракетный комплекс. Искусственный интеллект выберет вид оружия, которым лучше всего уничтожить технику и живую силу противника, а также отличит своих от чужих. Для уничтожения цели могут использоваться обычные свободнопадающие бомбы, либо боеприпасы, корректируемые по спутнику, лазерному лучу, а также оружие с телевизионной системой наведения.

На этом работа автоматизированного наводчика не закончится. В тех случаях, когда применяются ракеты и бомбы с лазерным наведением, робот "подсветит" цель лазером. Для уничтожения стационарных объектов противника управляемыми авиационными бомбами или крылатыми ракетами будет достаточно указанных координат.

Военная специальность передового авианаводчика (ПАН) считается одной из самых опасных. ПАНы всегда идут в первом эшелоне войск. В случае необходимости они корректируют огонь, находясь в тылу врага. Летчиков предупреждают о наличии сил ПВО противника в районе нанесения удара.

Но самое главное — от работы ПАНов сильно зависит устойчивость сухопутных подразделений в обороне, быстрое продвижение во время рейда или в атаке. Они отвечают за то, чтобы бомбовый удар не пришелся по своим, рассказал бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— БПЛА и роботы-авианаводчики незаменимы в современных Вооруженных силах, — отметил он. — Важно, что техника позволит передавать данные о целях не только в командный пункт, но и непосредственно на самолет. Это поможет нанести удар по противнику без промедления, что серьезно увеличивает эффективность авиаударов.

Мощный и точный воздушный удар в современной войне играет большую роль. Потерявшее наводчика подразделение не может рассчитывать на эффективную авиаподдержку. Именно поэтому еще во время войны в Афганистане душманы специально вели охоту за ПАНами, понимая, что во многом от эффективности взаимодействия мотострелков, десантников или танкистов с авиацией зависит исход боя или даже отдельной операции. За каждого убитого или взятого в плен авианаводчика обещали щедрое вознаграждение.

Богдан Степовой, Алексей Рамм