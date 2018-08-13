Для Росгвардии разработают новую разведмашину "Сурдинка"

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Федеральная служба войск национальной гвардии заказала разработку специальной инженерной машины для групп разведки и разминирования под шифром "Сурдинка". Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Целью выполнения опытно-конструкторских работ является разработка до конца ноября 2019 года инженерной машины, обеспечивающей поиск боеприпасов, самодельных взрывных устройств с различными исполнительными элементами и линиями управления, а также возможностью определения и отображения координат. Ориентировочная потребность Росгвардии в таких машинах составляет 58 единиц.

Согласно технической документации, это должен быть бронированный серийно выпускаемый автомобиль, оборудованный противоминной защитой днища, на который установлено допоборудование для поиска взрывоопасных предметов и блокирования радиоканалов управления взрывными устройствами. Расчет специальной машины должен состоять из экипажа (два человека) и группы разведки и разминирования (четыре сапера и кинолог с минно-розыскной собакой).

Ранее заместитель начальника центра инженерно-технического обеспечения Росгвардии - главный инженер подполковник Александр Коршков сообщил РИА Новости, что центр приступает к разработке боевой машины инженерной разведки и разминирования, не имеющей аналогов. По его словам, скорее всего, машина будет создаваться на базе автомобиля "КамАЗ". Коршков добавил, что если ранее инженерные подразделения использовали гусеничную технику отдельно для разграждения и отдельно для разминирования местности, то разрабатываемый образец будет сочетать в себе обе функции.