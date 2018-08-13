Ходовой макет-демонстратор пусковой установки украинской оперативно-тактической ракеты "Гром-2"

Как сообщается, в ходе намеченного на 24 августа 2018 года очередного военного парада Киеве в честь Дня Независимости Украины будет впервые публично продемонстрирован ходовой макет-демонстратор подвижной пусковой установки создаваемого на Украине частично на средстава финансирования Саудовской Аравии оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Гром-2". Данный ходовой макет-демонстратор принял участие в репетициях военного парада.

Ходовой макет-демонстратор подвижной пусковой установки создаваемого на Украине частично на средстава финансирования Саудовской Аравии оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2", август 2018 года (с) Юрий Бирюков

Сама баллистическая ракета "Гром-2" в природе пока что отсутствует, и когда она будет создана - неизвестно. В рамках контракта, заключенного с Саудовской Аравией на общую сумму около 300 млн. долл., головной разработчик комплекса КБ "Южное" к началу 2018 года осуществило только создание "демонстраторов технологий" перспективного ОТРК "Гром-2". В частности, были проведены огневые испытания двух демонстраторов твердотопливных ракетных двигателей ракеты "Гром-2", второе из которых в 2017 году закончилось взрывом.

Ходовой макет-демонстратор самоходной пусковой установки был построен предприятием ЧАО "Харьковский завод транспортного оборудования" по проекту ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А.Морозова". Макет-демонстратор представляет собой колесное шасси специальной разработки с колесной формулой 10х10 (? - есть предположение, что не все оси ведущие), с двумя поднимающимися контейнерами для ракет "Гром-2". Двигатель и трансмиссия пусковой макета-демонстратора установки западного производства.

Как уже отмечал наш блог, оптимизм, основанный на желании пилить саудовские деньги, украинских разработчиков данного ходового макета-демонстратора подвижной пусковой установки, разработанного предприятием, не имеющего опыта проектирования подобных шасси и изготовленного на "левом" заводе, не может не удивлять - в свете огромных затрат и ресурсов, затраченных на создание и отработку подобных шасси на МЗКТ, БАЗ, а теперь еще и на КАМАЗе ("Ремдизеле") - с намного большими инженерными, промышленными и финансовыми ресурсами, причем с переменным успехом. В Китае тоже предпочли прибегнуть к импорту технологий таких шасси с МЗКТ.

Ходовой макет-демонстратор подвижной пусковой установки создаваемого на Украине частично на средстава финансирования Саудовской Аравии оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2", август 2018 года (с) Юрий Бирюков

Ходовой макет-демонстратор подвижной пусковой установки создаваемого на Украине частично на средстава финансирования Саудовской Аравии оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2", август 2018 года (с) www.mycity-military.com