Войти
13.08.2018
bmpd.livejournal.com

Ходовой макет-демонстратор пусковой установки украинской оперативно-тактической ракеты "Гром-2"

209
0
0

Как сообщается, в ходе намеченного на 24 августа 2018 года очередного военного парада Киеве в честь Дня Независимости Украины будет впервые публично продемонстрирован ходовой макет-демонстратор подвижной пусковой установки создаваемого на Украине частично на средстава финансирования Саудовской Аравии оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Гром-2". Данный ходовой макет-демонстратор принял участие в репетициях военного парада.

Ходовой макет-демонстратор подвижной пусковой установки создаваемого на Украине частично на средстава финансирования Саудовской Аравии оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2", август 2018 года (с) Юрий Бирюков

Сама баллистическая ракета "Гром-2" в природе пока что отсутствует, и когда она будет создана - неизвестно. В рамках контракта, заключенного с Саудовской Аравией на общую сумму около 300 млн. долл., головной разработчик комплекса КБ "Южное" к началу 2018 года осуществило только создание "демонстраторов технологий" перспективного ОТРК "Гром-2". В частности, были проведены огневые испытания двух демонстраторов твердотопливных ракетных двигателей ракеты "Гром-2", второе из которых в 2017 году закончилось взрывом.

Ходовой макет-демонстратор самоходной пусковой установки был построен предприятием ЧАО "Харьковский завод транспортного оборудования" по проекту ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А.Морозова". Макет-демонстратор представляет собой колесное шасси специальной разработки с колесной формулой 10х10 (? - есть предположение, что не все оси ведущие), с двумя поднимающимися контейнерами для ракет "Гром-2". Двигатель и трансмиссия пусковой макета-демонстратора установки западного производства.

Как уже отмечал наш блог, оптимизм, основанный на желании пилить саудовские деньги, украинских разработчиков данного ходового макета-демонстратора подвижной пусковой установки, разработанного предприятием, не имеющего опыта проектирования подобных шасси и изготовленного на "левом" заводе, не может не удивлять - в свете огромных затрат и ресурсов, затраченных на создание и отработку подобных шасси на МЗКТ, БАЗ, а теперь еще и на КАМАЗе ("Ремдизеле") - с намного большими инженерными, промышленными и финансовыми ресурсами, причем с переменным успехом. В Китае тоже предпочли прибегнуть к импорту технологий таких шасси с МЗКТ.

Ходовой макет-демонстратор подвижной пусковой установки создаваемого на Украине частично на средстава финансирования Саудовской Аравии оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2", август 2018 года (с) Юрий Бирюков

Ходовой макет-демонстратор подвижной пусковой установки создаваемого на Украине частично на средстава финансирования Саудовской Аравии оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2", август 2018 года (с) www.mycity-military.com

11.08.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Саудовская Аравия
Украина
Продукция
Гром-2 ОТРК
Компании
КАМАЗ
КБ "Южное"
МЗКТ
Ремдизель
ХКБМ Морозова
Похожие новости
16.01.2018
Второй гром
31.10.2016
"Полагаю, Когогин будет просить аудиенции Путина": кто ответит за "ядерную" сороконожку?
15.07.2016
Сергей Шойгу занес сапог над челнинской «ядерной» сороконожкой
11.05.2016
От парада до парада: 12 выходов в свет боевой техники из Татарстана
26.06.2015
Ведущая «Вестей КАМАЗа» Людмила Трейстман будет делать тягачи для ядерных ракет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 04:17
  • 10
Чем грозят России новые санкции США по делу Скрипалей
  • 13.08 01:58
  • 1
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 01:34
  • 1
НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков
  • 13.08 00:04
  • 1
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 12.08 23:32
  • 13
ВКС РФ получили за три месяца более 30 самолетов
  • 12.08 22:24
  • 74
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 12.08 22:01
  • 36
Дорогой пролет
  • 12.08 21:20
  • 7
"Американцы такого еще не делали"
  • 12.08 18:47
  • 38
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
  • 12.08 18:14
  • 1
Как Россия и Америка раскрывают главные военные тайны друг друга
  • 12.08 17:33
  • 85
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 12.08 15:27
  • 1
Наталия Новикова: "Споры бактерий способны пережить полет на Марс"
  • 12.08 12:16
  • 3
Ростех создает «всевидящую» камеру на основе наноструктур
  • 12.08 11:35
  • 13
В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией
  • 12.08 10:59
  • 7
Нашлемная система ОКБ Микояна для летчиков победила в конкурсе "Авиастроитель года"