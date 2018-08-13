Украинская 155-мм самоходная гаубица "Богдана"

Украинские ресурсы распространили фотографии первого опытного образца разработанной на Украине 155-мм самоходной гаубицы "Богдана", выполненной на шасси автомобиля КрАЗ с формулой 6х6 с бронированной кабиной.

Первый опытный образец разработанной на Украине 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" на шасси автомобиля КрАЗ (с) Аппарат СНБО Украины

Советник президента Украины Юрий Бирюков разразился по этому поводу таким патриотическим комментарием:

Она необычная. Она непривычная. Она какая-то такая... странная. Но она - НАША. Она - 155-мм САУ "Богдана".

Так, фоточки уже побегали по сети, все уже обсмотрели ее со всех сторон, особо ничего нового я не покажу.

Ну подумаешь, САУ на колесной базе. Ну подумаешь, автомат заряжания на 6 выстрелов. Ну подумаешь, управление, наведение, использование - все через пульт (естественно с возможностью работы на механических приводах). Ну подумаешь, 6 выстрелов в минуту...

ЧТО??? Ага, именно так. И не просто 6 выстрелов в минуту. Дальность выстрела по ТЗ осколочно-фугасным зарядом - свыше 40 километров. А активно-реактивным - свыше 50.

А еще, ну подумаешь, украинского производства. Правда? А ведь именно в этом самое главное, самое ключевое, самое фундаментальное.

Да, тут уж как всегда, текст уже привычный. Про технологии, которых не было. Про станки, которых не было. Про документацию, которых не было. И которые создали за три года. И технологии, и станки, и персонал, и эксперименты, и неудачи, и победы, и... И вот она стоит, САУ нашего производства. Со стволом, нашего производства. С шасси, нашего производства.

Как рядовому обывателю (я без упреков) оценить объем задач, объем проблем, уровень трудностей? Как понять радость, просто детскую какую-то, сотрудников заводов? Как понять гордость тех, кто принимал фундаментальные стратегические решения - от Президента Украины и Секретаря СНБО, до Министра обороны и главы Комитета по нацбезопасности ВР?

Четыре года назад у нас не было ничего. Ни армии, ни броников, ни формы. Ни ВПК, ни станков, ни производства.

- Украина, это Богдана.

- Богдана, это Украина.

P.S. И самое забавное. Сейчас прямо вот забавно. Ствол сделан из того же сплава, что и миномет М120-15. И из того же сплава, из которого уже давно и серийно делают стволы для танков. И все экспертизы, и в КНИИСЭ, и в КПИ, уже подтвердили полное соответствие сплава всем необходимым требованиям. Просто вот кому-то очень-очень нужно было оболгать нашу оборонку. Кому, не знаете?

Со стороны bmpd заметим, что на продемонстрированном образце не видно никакого автомата заряжания и наличествует только нечто вроде примитивного досылателя. Судя по снимкам, ствольная часть данного образца выглядит как ствол 152-мм буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б", дополненный двухкамерным дульным тормозом от старой 152-мм гаубицы Д-20. Длина ствола явно менее, чем 52 калибра - вероятнее всего, если ствол заимствован у "Мсты-Б", его длина составляет.45-47 калибров, и следовательно заявляемая Бирюковым дальность стрельбы "осколочно-фугасным зарядом - свыше 40 километров, а активно-реактивным - свыше 50" явно недостижима. Пульт управления САУ на снимке является пультом управления от промышленного оборудования производства Siemens. Ряд элементов конструкции образца выглядит заимствованными от длительно разрабатываемой польской 155-мм/52 самоходной гаубицы Kryl на колесном шасси.

В целом продемонстрированный прототип САУ "Богдана" выглядит как достаточно грубо выполненный полуимпровизированный макетный образец в духе предпринимаемых в странах "третьего мира" схем установки качающихся частей типовых буксируемых орудий на коммерческие автомобильные шасси.

Первый опытный образец разработанной на Украине 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" на шасси автомобиля КрАЗ (с) Аппарат СНБО Украины и Юрий Бирюков

Первый опытный образец разработанной на Украине 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" на шасси автомобиля КрАЗ (с) Аппарат СНБО Украины

Видео СНБО Украины: