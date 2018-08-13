Украина домучила таиландский танковый контракт

Как сообщил таиландский веб-ресурс Тhaidefense-News , 29 июля 2018 года без особой огласки свершилось историческое событие - в таиландском порту Саттахип была выгружена доставленная с Украины последняя партия танков БМ "Оплот-Т", завершившая реализацию многострадального украинско-таиландского танкового контракта 2011 года. В последнюю партию, доставленную в Таиланд морским путем 29 июля, входили последние шесть танков БМ "Оплот-Т" из 49 заказанных по данному контракту, а также обе заказанные бронированные ремонтные эвакуационные машины (БРЭМ) "Атлет" на той же базе.

Последняя партия из шести танков БМ "Оплот-Т", полученная Таиландом с Украины в рамках контракта 2011 года на 49 танков, в расположении 2-й дивизии таиландской армии в Прачинбури, август 2018 года (с) thaidefense-news.blogspot.com

30 июля вся выгруженная техника последней партии была доставлена из Саттахипа в расположение 2-й дивизии таиландской армии в Прачинбури, к востоку от Бангкока. Сообщается, что окончательная официальная приемка данной партии таиландской армией будет произведена в сентябре после испытаний.

Напомним, что контракт № USE-18.2-356-D/K-11 стоимостью более 240 млн долл был подписан ГК "Укрспецэкспорт" 1 сентября 2011 года и предусматривал поставку армии Таиланда 49 новых танков БМ "Оплот-Т" и двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Атлет" на их базе, со сроком исполнения контракта к концу 2014 года. Таиланд выступил фактически стартовым заказчиком на танки БМ "Оплот" разработки ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" (ХКБМ), представляющие собой дальнейшее развитие семейства танков Т-80У/УД, и на БРЭМ "Атлет", разработанные на той же базе.

Согласованный график отгрузки БМ "Оплот-Т" по контракту был следующим: декабрь 2012 года - пять машин, август 2013 года - 15 машин, декабрь 2013 года - 15 машин, август 2014 года - 14 танков и обе БРЭМ.

Выполнение контракта харьковское ГП "Завод имени В.А.Малышева" начало в апреле 2012 года и предприятие столкнулось со значительными трудностями при возобновлении танкового производства после более чем десятилетнего перерыва. По условиям контракта, первые пять танков должны были быть сданы заказчику еще в декабре 2012 года, затем сроком сдачи тайской стороне первых пяти танков назывался май 2013 года. Реально первые пять танков "Оплот-Т", изготовленные по данному контракту, были продемонстрированы в Харькове только 15 октября 2013 года, отправлены в Таиланд с задекларированной таможенной стоимостью 4,45 млн долл. каждый 20 декабря 2013 года и доставлены морским путем в Таиланд в Саттахип 4 февраля 2014 года.

Вторая партия из пяти танков "Оплот-Т" была изготовлена "Заводом имени В.А.Малышева" к началу 2015 года и доставлена в Таиланд 31 мая 2015 года. Третья партия из пяти танков "Оплот-Т" была завершена изготовлением с конца 2015 по апрель 2016 года и доставлена в Таиланд 21 мая 2016 года. Четвертая партия из пяти танков "Оплот-Т" была доставлена в Таиланд 11 ноября 2016 года, пятая партия из пяти танков "Оплот-Т" была доставлена в Таиланд 12 июня 2017 года, шестая партия из шести танков БМ "Оплот-Т" была доставлена в Таиланд в октябре 2017 года, и седьмая партия из пяти танков была доставлена в Таиланд 12 декабря 2017 года.

Таким образом, к началу 2018 года Таиланд получил 36 танков БМ "Оплот-Т" и оставшиеся 13 танков и обе БРЭМ "Атлет" были поставлены в Таиланд уже в 2018 году. Восьмая партия из семи танков БМ "Оплот-Т" была отправлена из Харькова 27 декабря 2017 года. 26 марта 2018 года ГК "Укроборонпром" отрапортовал о завершении изготовления всех 49 танков БМ "Оплот-Т" для Таиланда, а в начале апреля - и о постройке обеих БРЭМ "Атлет". Стоит отметить, что, в отличие от танков БМ "Оплот-Т", "серийным изготовителем" БРЭМ "Атлет" значится само ХКБМ, а не "Завод имени В.А.Малышева". ПОследние шесть танков и обе БРЭМ, составившие последнюю, девятую, поставочную партию, были в итоге отгружены в Таиланд в июне.

Выгрузка в таиландском порту Саттахип последней партии из шести танков БМ "Оплот-Т", полученной Таиландом с Украины в рамках контракта 2011 года на 49 танков, 29.07.2018 (с) thaidefense-news.blogspot.com

Последняя партия из шести танков БМ "Оплот-Т", полученная Таиландом с Украины в рамках контракта 2011 года на 49 танков, в расположении 2-й дивизии таиландской армии в Прачинбури, август 2018 года (с) thaidefense-news.blogspot.com