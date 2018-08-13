Американская переделка танков М60А3 в ходовые макеты БМП-3

На американских веб-ресурсах распространилась занятная информация о предпринятой в 2000 году арсеналом армии США в Рок-Айленде (штат Иллинойс) переделки десяти старых танков М60А3 в ходовые макеты российских боевых машин пехоты БМП-3, предназначенные для обозначения противника (сил OPFOR) в ходе двухсторонних учений. Переделанные в рамках программы BMP-Surrogate (BMP-S) машины были чисто макетными, включая макеты вооружения. Сообщается, что данные BMP-S могут использоваться как с экипажем, так и в безэкипажном варианте с телеуправлением.

Ходовой макет российской БМП-3, переделанный из американского танка М60А3 арсеналом армии США в Рок-Айленде (с) Kits&Coffee / @KitsAndCoffee

Со стороны bmpd напомним, что в 2008-2009 годах США также получили с Украины две настоящие БМП-3, из числа шести машин этого типа, доставшихся Украине после распада СССР (три БМП-3 находились на 1991 год в составе матчасти Киевского танкового инженерного училища, и три - в составе матчасти Киевского общевойского командного училища).

Процесс переделки американского танка М60А3 в ходовой макет российской БМП-3 в арсенале армии США в Рок-Айленде (с) Kits&Coffee / @KitsAndCoffee