Войти
13.08.2018
bmpd.livejournal.com

Американская переделка танков М60А3 в ходовые макеты БМП-3

166
0
0

На американских веб-ресурсах распространилась занятная информация о предпринятой в 2000 году арсеналом армии США в Рок-Айленде (штат Иллинойс) переделки десяти старых танков М60А3 в ходовые макеты российских боевых машин пехоты БМП-3, предназначенные для обозначения противника (сил OPFOR) в ходе двухсторонних учений. Переделанные в рамках программы BMP-Surrogate (BMP-S) машины были чисто макетными, включая макеты вооружения. Сообщается, что данные BMP-S могут использоваться как с экипажем, так и в безэкипажном варианте с телеуправлением.

Ходовой макет российской БМП-3, переделанный из американского танка М60А3 арсеналом армии США в Рок-Айленде (с) Kits&Coffee / @KitsAndCoffee

Со стороны bmpd напомним, что в 2008-2009 годах США также получили с Украины две настоящие БМП-3, из числа шести машин этого типа, доставшихся Украине после распада СССР (три БМП-3 находились на 1991 год в составе матчасти Киевского танкового инженерного училища, и три - в составе матчасти Киевского общевойского командного училища).

Процесс переделки американского танка М60А3 в ходовой макет российской БМП-3 в арсенале армии США в Рок-Айленде (с) Kits&Coffee / @KitsAndCoffee

12.08.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
БМП-3
М-60
Проекты
Военные учения
Похожие новости
02.04.2012
Зарубежным танкам не страшны наши ракетные комплексы
01.08.2018
Тяжелая миссия защиты Европы
09.07.2018
Китайские "родственники" российской БМП-3 провели ракетные пуски
02.07.2018
Военнослужащие ЗВО применили сирийский опыт на учениях в Подмосковье
14.06.2018
Оборонная промышленность ближневосточных стран предпочитает внутреннего производителя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 04:17
  • 10
Чем грозят России новые санкции США по делу Скрипалей
  • 13.08 01:58
  • 1
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 01:34
  • 1
НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков
  • 13.08 00:04
  • 1
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 12.08 23:32
  • 13
ВКС РФ получили за три месяца более 30 самолетов
  • 12.08 22:24
  • 74
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 12.08 22:01
  • 36
Дорогой пролет
  • 12.08 21:20
  • 7
"Американцы такого еще не делали"
  • 12.08 18:47
  • 38
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
  • 12.08 18:14
  • 1
Как Россия и Америка раскрывают главные военные тайны друг друга
  • 12.08 17:33
  • 85
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 12.08 15:27
  • 1
Наталия Новикова: "Споры бактерий способны пережить полет на Марс"
  • 12.08 12:16
  • 3
Ростех создает «всевидящую» камеру на основе наноструктур
  • 12.08 11:35
  • 13
В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией
  • 12.08 10:59
  • 7
Нашлемная система ОКБ Микояна для летчиков победила в конкурсе "Авиастроитель года"