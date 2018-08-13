Первый катер нового типа для островных государств Тихого океана

Австралийская судостроительная компания Austal Ships Pty Ltd 9 августа 2018 года начала заводские ходовые испытания первого построенного ею на своей верфи в Гендерсоне большого сторожевого катера типа Guardian в рамках программы австралийского правительства Pacific Patrol Boat Replacement (PPB-R) по строительству 21 катера для 13 островных государств Тихого океана. Вышедший на испытания головной катер Р 401 Ted Diro планируется к передаче в конце октября Папуа-Новой Гвинее. Начало его испытаний было приурочено к 30-летию компании Austal, сейчас являющейся одним из крупнейших в мире строителей судов и катеров с алюминиевыми корпусами.

Вышедший на заводские ходовые испытания построенный австралийской компанией Austal для Папуа-Новой Гвинеи сторожевой катер Р 401 Ted Diro - голоовной катер типа Guardian в рамках программы австралийского правительства Pacific Patrol Boat Replacement (PPB-R) по строительству 21 катера для 13 островных государств Тихого океана. 09.08.2018 (с) Austal

Напомним, что правительство Австралии 5 мая 2016 года выдало компании Austal контракт стоимостью 280 млн австралийских долл на постройку в рамках программы Pacific Patrol Boat Replacement (PPB-R) 19 сторожевых катеров для 12 островных государств Тихого океана - Папуа-Новой Гвинеи (должна получить четыре катера), Соломоновых островов (два катера), Фиджи (два), Федеративных Штатов Микронезии (два), Тонга (два), Тувалу, Кирибати, Самоа, Вануату, Палау, Республики Маршалловы острова и Островов Кука (по одному катеру). Одновременно был выдан также отдельный контракт стоимостью 25 млн австралийских долл. на техническую поддержку заказанных 19 катеров в течении первых семи лет эксплуатации. В апреле 2018 года правительство Австралии выдало Austal дополнительный контракт стоимостью 29,7 млн австралийских долл на постройку еще двух катеров по программе PPB-R для Восточного Тимора.

Программа PPB-R (также обозначаемая как Project SEA 3036 Phase 1) была объявлена правительством Австралии в июне 2014 года, а компания Austal была признана победительницей соответствующего тендера 18 апреля 2016 года. По программе РРВ-R Австралия за свой счет построит новые сторожевые катера, которые должны заменить 22 сторожевых катера типа Pacific Forum (полное водоизмещение 162 т, длина 31,5 м), построенных Австралией для этих же 12 островных государств (без Восточного Тимора) по аналогичной программе Pacific Patrol Boat (PPB) в период с 1987 по 1997 годы, и сейчас приближающихся к истечению 25-летнего срока службы. Все расходы, включая строительство, обучение личного состава и материально-техническое обеспечение и ремонт катеров на протяжении всего срока их жизненного цикла в 30 лет будут полностью покрыты из австралийского бюджета.

Новые катера, получившие обозначение тип Guardian, строятся по собственному проекту Austal и имеют стальные корпуса (хотя эта компания исторически специализируется на алюминиевом судостроении). Катера имеют длину 39,5 м, ширину 8 м, осадку 2,5 м. Устанавливаются два дизельных двигателя Caterpillar 3516C, работающие на два гребных винта. Максимальная скорость хода составит 20 уз, дальность плавания - 3000 миль на скорости 12 уз. Вместимость катера 23 человека (экипаж и досмотровая команда либо пассажиры). Штатно катера будут иметь только пулеметное вооружение.

Строительство катеров типа Guardian осуществляется на верфи Austal в Гендерсоне (Западная Австралия), с выполнением части субподрядных работ предприятием компании в Кайрнсе (Квинсленд). Постройка головного катера Р 401 Ted Diro (названного в честь первого командующего Оборонительными силами Папуа-Новой Гвинеи) была начата в Гендерсоне в апреле 2017 года, официальная закладка произведена 30 июля 2017 года, катер был спущен на воду 30 мая 2018 года.

После сдачи головного катера Папуа-Новой Гвинее, в 2019 году предполагается сдача следующих трех катеров - по одному Тонга, Палау и Соломоновым островам. Все заказанные 21 катер должны быть закончены к концу 2023 года.